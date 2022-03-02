Kredi başvuruları devam ediyor

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından ihracatın artırılması, finansmana erişimin artırılması, yatırımın ve üretimin desteklenmesi amacıyla iş dünyasına yönelik hayata geçirilen KGF destek paketi ile ilgili olarak konuşan Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Türker Ateş, söz konusu paketlerin iş dünyasının finansa erişiminde, yatırımını, ihracatını ve işletme giderlerini finanse etme süreçlerinde yararlanabilecekleri enstrümanlar olduğunu dile getirerek, hayata geçirilen bu olanaktan yararlanmak isteyen Oda üyeleri için başvuruların devam ettiğini ve banka şubeleri ile iletişime geçilebileceğini kaydetti.

KGF Destek Paketi Neleri Kapsıyor?

Yatırım, ihracat ve işletme harcamaları şeklinde üç ana segmentten oluşan destek paketinde, ilk paket olarak, yatırım yapmayı planlayan KOBİ ve KOBİ dışı işletmeler, yatırım ve yatırıma bağlı işletme harcamalarında “yatırım destek paketi”nden azami 24 ayı ödemesiz olarak 120 aya kadar vade olanağıyla faydalanabilecek. Kredi üst limiti ise KOBİ'ler için azami 35 milyon TL, KOBİ dışı işletmeler için de azami 100 milyon TL olarak uygulanacak. KGF tarafından sağlanacak kefalet oranı ise kadın girişimci KOBİ'lerde yüzde 90, diğer KOBİ'lerde yüzde 85, KOBİ dışı işletmelerde de yüzde 80 olarak uygulanacak.

İkinci paket olan ihracat destek paketinde ise ihracatçı veya döviz kazandırıcı sektörlerde faaliyet gösteren KOBİ’ler ile mevcutta ihracatçı olmayan ancak ihracat potansiyeli taşıyan KOBİ’lere destek sağlanarak ihracat hacimlerinin artırılması amaçlanıyor. İşletmeler, en fazla 6 ay ödemesiz dönem dahil, azami 24 ay vade ile kredi kullanabilecek olup, pakette kredi üst limiti işletmenin segment ve cirosuna göre değişmekle birlikte azami 25 milyon lira olarak belirlendi. Mevcut durumda ihracatı olan firmalar yüzde 90, potansiyel ihracatçı firmalar da yüzde 85 oranında KGF kefaletinden yararlanabilecek.

Üçüncü paket olarak KOBİ ve KOBİ dışı firmaların işletme sermayesi ihtiyaçlarının karşılanması için oluşturulan İşletme Harcamaları Destek Paketi'nden ise KOBİ'ler azami 5 milyon TL, KOBİ dışı işletmeler ise azami 20 milyon TL tutarında kredi şeklinde faydalanabilecek. Müşterinin ticari kredi kartına bağlı hesabına aktarılacak olan kredinin kefalet oranları KOBİ'ler için yüzde 80, KOBİ dışı işletmeler için de yüzde 75 olarak uygulanacak.

Bankalar için faiz oranı ise 0-24 ay değişken TLREF artı yüzde 1, 24 ay ve üzeri de değişken TLREF artı yüzde 2 şeklinde olacak.