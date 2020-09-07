Kredi desteğinden 685 esnaf yararlandı

Haber: BMA

Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatif Başkanı Ahmet Yoltaş, salgın döneminde esnafa destek için kullandırılan kredilere ilişkin açıklamalarda bulundu. Ülkemiz ve dünyayı sarsan pandemi sürecinde en büyük sıkıntıyı esnafların çektiğini belirten Kooperatif Başkanı Ahmet Yoltaş, “Salgın sürecinde tüm ülkeler olduğu gibi ülkemizde de hükümetimiz de çeşitli tedbirlere başvurdu. Bu pandemiden en çok zarar gören esnaflar için hemen ilk olarak bir nefes kredisi şeklinde 25 bin liralık kredi çıktı. Bunu kooperatifimize ortak olan tüm esnaflara kullandırmaya gayret ettik. Hatta kooperatiflere ortak olmayan Bolu’da mesela on bin esnaf var; bunların tamamını yine hükümetimiz ama kooperatifler aracılığıyla ama direkt Halk Bankası aracılığıyla kullandırdı” dedi.

“TOPLAM KREDİ KULLANIMI 17 MİLYON LİRAYI AŞTI”

Bolu Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatif olarak 685 kişiye 25 bin liralık krediyi kullandırdıklarını belirten Yoltaş açıklamasında ayrıca, “Kredi kullanımı şartlarını çok kolaylaştırdık. Gerektiğinde hiç kefilsiz, gerektiğinde bir kefille verdik. Toplam kredi kullanımına baktığımızda ise 17 milyon lirayı aştı. Ve hala da devam ediyoruz bu 25 bin liralık krediyi kullandırmaya” diye konuştu.

“ESNAFLARIMIZI MUTLAKA KOOPERATİFİMİZE BEKLİYORUZ”

Esnafların pandemi süreci bitmediği için oldukça sıkıntılı bir dönem geçirdiğini söyleyen Yoltaş son olarak ise, “Kahvehaneler çalışamıyor, kantinler çalışamıyor, lokantaların normal hizmet vermesi çok zorlaştı. Diğer sektörleri de tek tek incelersek terziler, ayakkabıcılar hepsi sıkıntıda. İnsanlar bu süreçte ayakkabı almayı, gömlek almayı, para harcamayı düşünemez hale geldiler. O yüzden biz yine hükümetimiz ve TESKOMB merkez birliğimiz aracılığıyla bu 25 bin liralık kredilere devam ediyoruz. Kullanmak isteyen esnaflarımızı mutlaka kooperatifimize bekliyoruz” ifadelerini kullandı.