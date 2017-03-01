Haber: Esra Öztürk

Bolu Emniyet güçleri dolandırıcılara nefes aldırmamaya devam ediyor. Asayiş Şubesi Dolandırıcılık Bürosunun deneyimli ve başarılı ekipleri, telefon yolu ile vatandaşların kredi kartlarına göz diken Hacı Okuklu isimli zanlıyı yapılan titiz takip ve çalışma sonrası yakalayarak gözaltına aldı.

Bu güne kadar haksız yollardan vatandaşların parasına göz diken ve dolandırıcılık suçundan dolayı çok sayıda sabıkası olduğu iddia edilen Hacı Okuklu, emniyette ki işlemlerinin ardından Cumhuriyet Savcılığına sevk edildi.

TELEFON DOLANDIRICILARINA KANMAYAN

Son günlerde bazı kişilerin kendisini polis, asker, hakim ve savcı olarak tanıtıp, PETÖ/PDY örgütü hesaplarınızı takip ediyor diyerek dolandırıcılık yaptıklarını ve bazı Bolulu vatandaşların bu kişilere inandıklarını dile getiren Asayiş Şubesi yetkilileri; “Bazı vatandaşlar telefon dolandırıcılarına inandıkları için hem kredi kartları üzerinden hem de bankalarda bulunan paralarından veya evde bulundurdukları altınlarından oluyorlar. Kesinlikle kendilerine gelen böyle telefonlara itibar edilmemesi gerekiyor. Şüphelendikleri kişileri mutlaka 155 Polis imdat hattına bildirin” uyarısında bulundular.