Haber: C. Kutay Aykan

İlimizde özellikle Cuma günleri ve mübarek kandil günlerinde ortaya çıkan dilenciler artık sabırları taşırmaya başladı. Benzin, elektrik, doğalgaz ve ihtiyaç malzemelerine yapılan zamlar nedeniyle ekonomik güçlük çekilirken, bir de hiçbir emek harcamadan, küçük bebeklerini de kucaklarına alıp, duygu sömürüsü yapan dilenciler, vatandaşları bezdirdi. Kadınların yanı sıra yaşları küçük olan çocuklarda bu kervana resmen katıldı. İzzet Baysal Caddesi üzerinde bir genci durduran iki küçük dilenci çocuk, gencin, “Üzerimde hiç para yok” demesi üzerine küçük çocuklar, “Abi kredi kartın veya banka kartında olur. Birlikte bankamatiğe gider, hesabından para çekip verirsin. Bak bu gün kandil günü” diyerek para talep etmesi, büyük bir şaşkınlık yarattı. Tabi ki genç yapılan bu teklifi kabul etmezken, küçük çocukların para koparma adına yaptıkları bu ilginç teklif, dilencilerin teknolojiye ayak uydurduklarının bir göstergesi oldu. Alışverişlerde kullandığımız kredi ve banka kartlarını bundan böyle dilencilerde de kullanabilme olanağımızda ortaya çıkmış oldu. ‘Kredi kartı geçerlidir’