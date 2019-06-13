Kredi kartında taksit sayıları değişti

Haber: Aysun Beykoz

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), kredi kartı taksit sayılarında düzenlemeye gitti. Yeni düzenleme ile mobilya alımlarında taksit sayısı 12 aydan 18 aya, elektronik eşyada 3 aydan 6 aya, fiyatı 3 bin 500 Türk Lirası'na kadar olan televizyon alımlarında ise taksit sayısı 9 aydan 12 aya çıkarıldı.

Konuyla ilgili olarak BDDK’dan yapılan basın açıklamasında, "Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun 12/06/2019 tarihli ve 8385 sayılı kararı ile Banka Kartları ve Kredi Kartları Hakkında Yönetmeliğin 26'ncı maddesinin yedinci fıkrası uyarınca, 11/01/2019 tarihli ve 8198 sayılı Kurul Kararı ile belirlenen kredi kartlarında taksitlendirme sürelerinin; mobilya alımlarında on iki aydan on sekiz aya, elektronik eşya alımlarında üç aydan altı aya, fiyatı 3 bin 500 Türk Lirası'na kadar olan televizyon alımlarında dokuz aydan on iki aya, havayolları ve konaklama ile ilgili yurt içine ilişkin harcamalarda dokuz aydan on iki aya, vergi ödemelerinde dokuz aydan on iki aya, elektrikli eşya alımlarında on iki aydan on sekiz aya, kurumsal kredi kartlarındaki genel taksit sınırının ise on iki aydan on sekiz aya çıkarılmasına karar verilmiştir” ifadelerine yer verildi.