Kredi kullanan esnafa sevindiren haber

Haber: N. Halid Altundal

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Denizli, Mersin, Uşak 7. olağan il kongrelerine canlı bağlantıyla katıldı. Programda Hükümet olarak verilen hizmetlerden bahseden Cumhurbaşkanı Erdoğan, pandemi dolayısıyla zorluk yaşayan esnaflara Halkbank tarafından kullandırılan kredilere dair açıklamalarda bulundu. Erdoğan, esnaf ve sanatkarlara, "Halkbank tarafından esnaf ve sanatkarlara kullandırılan Hazine ve Maliye Bakanlığı faiz destekli kredilerin 1 Ocak 2021-30 Haziran 2021 arası 6 aylık dönemde ödenmesi gereken taksitleri ertelenecektir" müjdesini verdi.