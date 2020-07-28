Kredi ve Kefalet Kooperatifi’nde korona paniği

Haber: Volkan Yılmaz

Bolu Köroğlu Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi’nde çalışan 3 sekreterden birinin 5 gün önce ateşinin çıktığının görülmesi üzerine yönetim tarafından hastaneye götürülüp korona testi yaptırıldı. Koronavirüs, (covit-19) testi pozitif çıkan sekreterin durumunun ağır olmaması üzerine tedavisinin evde yapılmasına karar verildi. Bolu Köroğlu Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi’ndeki diğer çalışanların da yapılan korona testlerinde bulguya rastlanmadığı öğrenildi.

Bolu Köroğlu Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Mustafa Altındal tarafından tüm çalışanlar evlerine gönderilerek karantina süreçlerini geçirmeleri istendi. Başkan Altındal’ın da yaptırdığı korona testinin negatif çıktığı belirtildi. Altındal konuyla ilgili yaptığı açıklamada tüm önlemleri aldıklarını, çalışanlarda bir bulguya rastlanmamasına rağmen karantinada olduklarını ifade etti.

LOSTRA SALONU DA KAPATILDI

Ayrıca lostra salonunda çalışan bir ayakkabı boyacısının da yeni tip koronavirüs (Covid-19) testinin pozitif çıkması nedeniyle salon geçici olarak kapatıldı. Salonda hizmet veren diğer çalışanlar karantinaya alındı.