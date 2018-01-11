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11 Ocak 2018 Perşembe
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    • Kripto askerlere operasyon

    9 ilin yanı sıra Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde, (KKTC) Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) mensubu "kripto" askerlere yönelik operasyon kapsamında gözaltına alınan askerden 5 kişi tutuklandı.

    11 Ocak 2018 Perşembe 09:34
    Bu haber 154 kez okundu
    Kripto askerlere operasyon
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    HABER:Gönül Olutürk

    Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Zonguldak Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, Zonguldak, İzmir, Bursa, İstanbul, Ankara, Kocaeli, Bolu, Çanakkale ve Mersin'in yanı sıra KKTC'de eş zamanlı düzenlenen operasyon kapsamında FETÖ/PDY mensubu "kripto" askerlere yönelik, ardışık telefon aramalarıyla maskelenen, randevu sistemi ile buluşarak 2013-2016 yılları arasında örgütsel faaliyetlerde bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınan 16'sı muvazzaf 24 askerin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Sağlık kontrolünden geçirilen, aralarında KHK ile askeri okuldan ihraç edilen öğrencilerin yanı sıra astsubay, teğmen, üsteğmen, yüzbaşı ve albayın bulunduğu şüpheliler, geniş güvenlik önlemi altında adliyeye sevk edildi.

    Cumhuriyet savcılığındaki ifadelerinin ardından etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanan 19 şüpheli adli kontrol ve yurt dışı yasağı şartıyla serbest bırakıldı. İfadelerinin ardından nöbetçi mahkemeye sevk edilen Altındağ Askerlik Şube Başkanı Albay Abdülkadir Küçük, muvazzaf Albay Faris Fatih Sarıkaya, Gölcük Donanma Komutanlığında görevli astsubay Kudret Dayal, KHK ile askeri okuldan ihraç edilen Nurullah Kanbak ile emekli astsubay Harun Boz tutuklandı.

    Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, FETÖ/PDY mensubu "kripto" askerlere yönelik, ardışık telefon aramaları ile maskelenen ve randevu sistemi ile buluşarak 2013-2016 yılları içerisinde örgütsel faaliyetlerde bulunduğu öne sürülen muvazzaf ve ihraç edilen askerler hakkında yakalama kararı çıkarılmış, Zonguldak Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, 27 Aralık'ta, Zonguldak, İzmir, Bursa, İstanbul, Ankara, Kocaeli, Bolu, Çanakkale ve Mersin'in yanı sıra KKTC'de eş zamanlı operasyon düzenlenmişti. Operasyonda, KHK ile askeri okuldan ihraç edilen öğrencilerin yanı sıra astsubay, teğmen, üsteğmen, yüzbaşı ve albayın bulunduğu 24 kişi gözaltına alınmıştı. Bu arada, gözaltına alınanlara, "mahrem imamların" kullandığı ankesörlü telefonla 2013-2016'da gerçekleştirilen arama kayıtları incelenerek ulaşıldığı, konuşmaların yapıldığı bu telefonlardan 15 Temmuz 2016'ya kadar olan kayıtlarda, "mahrem imamların" ardışık aramalar yaptıklarının tespit edildiği öğrenilmişti.

    "Mahrem imamların", örgüt üyesi subay, astsubaylar ve askeri öğrencilerle haberleşmek için kendilerine ait olmayan kontörlü ya da ücretli sabit hatlı telefonları kullandıkları, her aramadan sonra da farklı numaraları çevirerek arama yapıp kapattığı öne sürülmüştü.

     

    Anahtar Kelimeler: 9, Ilin, Yanı, Sıra, Kuzey

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