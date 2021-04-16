Kripto para ile ödemenin yolu kapandı

Haber: N. Halid Altundal

Ülkemizde birçok kesim tarafından merakla takip edilen kripto para piyasası hakkında Merkez Bankası dikkat çeken bir karar aldı. Merkez Bankası tarafından Ödemelerde ‘Kripto Varlıkların Kullanılmamasına Dair Yönetmelik’ Resmi Gazetede yayınlandı. 30 Nisan’da yürürlüğe girecek yönetmeliğe göre kripto para ile ödeme yapmanın yolu kapatıldı.

ÖDEME YAPILAMAYACAK, HİZMET SUNULMAYACAK

Yönetmeliğe göre kripto varlıklar, ödemelerde doğrudan veya dolaylı şekilde kullanılamayacak. Kripto varlıkların ödemelerde doğrudan veya dolaylı şekilde kullanılmasına yönelik hizmet sunulamayacak. Ödeme hizmeti sağlayıcıları, ödeme hizmetlerinin sunulmasında ve elektronik para ihracında kripto varlıkların doğrudan veya dolaylı olarak kullanılacağı bir şekilde iş modelleri geliştiremeyecek ve bu tür iş modellerine ilişkin herhangi bir hizmet sunamayacak. Ödeme ve elektronik para kuruluşları, kripto varlıklara ilişkin alım satım, saklama, transfer veya ihraç hizmeti sunan platformlara veya bu platformlardan yapılacak fon aktarımlarına aracılık edemeyecek.

“RİSK BARINDIRIYOR”

Öte yandan konuyla ilgili Merkez Bankası’ndan yapılan açıklamada kripto varlıklar herhangi bir düzenleme ve denetim mekanizmasına tabi olmaması, merkezi bir muhatabın bulunmaması, piyasa değerlerinin aşırı oynaklık göstermesi, anonim yapıları nedeniyle yasadışı faaliyetlerde kullanılabilmesi, cüzdanların çalınabilmesi veya sahiplerinin bilgileri dışında usulsüz olarak kullanılabilmesi ile işlemlerin geri dönülemez nitelikte olması gibi nedenlerle ilgili taraflar açısından önemli riskler barındırmakta olduğuna dikkat çekildi.

“MAĞDURİYETLER YARATMA İHTİMALİ”

Merkez Bankası açıklamasında, “Son dönemde, söz konusu varlıkların ödemeler alanında kullanılmasına ilişkin çeşitli girişimlerin oluşmaya başladığı gözlenmiştir. Bu varlıkların ödemelerde kullanılmasının, bahsedilen sebeplerle işlemin tarafları açısından telafisi mümkün olmayan mağduriyetler yaratma ihtimali bulunduğu ve bu alanda mevcutta kullanılan yöntem ve araçlara karşı güven zaafiyeti meydana getirebilecek unsurlar içerdiği değerlendirilmektedir” ifadelerine yer verdi.