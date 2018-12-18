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    • Kristal Baret Ödülleri sahiplerini buldu

    İş sağlığı ve güvenliği alanında Türkiye´nin en prestijli ödülü olarak tanımlanan ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından verilen "Kristal Baret Ödülleri" sahiplerini buldu.

    18 Aralık 2018 Salı 10:33
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    Kristal Baret Ödülleri sahiplerini buldu

    Haber: Gönül Olutürk

    İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından düzenlenen "2. Uluslararası İş Sağlığı ve Güvenliği Kongresi ve Fuarı-IOHS EXPO" sona erdi. 3 gün süren fuar ve kongrenin ardından iş sağlığı ve güvenliği alanında Türkiye´nin en prestijli ödülü olan "Kristal Baret Ödülleri" sahiplerini buldu. Kristal Baret Ödülleri için ulusal ve uluslararası çapta faaliyet gösteren yüzlerce kamu kurum, kuruluş ve özel firmalar başvuruda bulundu. 7 ayrı kategoride kabul edilen başvurular Sosyal Sorumluluk, Proje ve İyi Uygulama örnekleri açısından değerlendirildi. Uzman jüri üyeleri tarafından yapılan değerlendirme sonucu ödül almaya hak kazanan sektör temsilcileri için Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı´nda tören düzenlendi.

    Kamu ve özel sektör alanında Bolu Milli Eğitim Müdürlüğü kristal bareti almaya hak kazandı. İş Sağlığı ve Güvenliği konusunda yaptığı akademik çalışmalar sebebiyle Yıldız Teknik Üniversitesi ve Yeni Yüzyıl Üniversitesi, medya dalında TRT ve NTV, özel sektör alanında ise Turkcell, İçtaş, Alarko, Unilever, Aygaz ve Türkiye Finans gibi firmaların temsilcilerine Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayında yapılan ödül törenine, ödül alan kurumların temsilcilerinin yanı sıra çok sayıda davetli ve vatandaşlar katıldı.

    Anahtar Kelimeler: İş, Sağlığı, Güvenliği, Alanında, Türkiye´nin

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