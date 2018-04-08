Haber: Semih Baykal

Konuyla ilgili Bolu Valiliğinden şu açıklama yapıldı; “ 08.04.2018 tarihinde saat 00.16’da meydana gelen Bolu İli Merkez Yeşilçele Köyü merkezli 4,7 büyüklüğündeki depremde İlimiz genelinde her hangi bir can ve mal kaybı meydana gelmemiştir. 112 Acil Çağrı Merkezi, Afet Acil Durum Yönetim Merkezi, Emniyet, Jandarma ve İtfaiye Müdürlüklerine intikal eden olumsuz bir durum bulunmamaktadır. AFAD Başkanlığı’ndan alınan bilgilere göre yaşanan depremin ardından 1,0 - 2,7 arasında 11 artçı sarsıntı meydana gelmiş olup en son sarsıntı saat 01:02 itibariyle 1,6 büyüklüğünde olmuştur. Depremle ilgili gelişmeleri takip etmek ve gerekli tedbirleri almak üzere Valiliğimizde Kriz Merkezi oluşturulmuştur. Tüm Bolulu vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiriz.”