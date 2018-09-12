Haber:Aysun BEYKOZ

Döviz piyasalarındaki dalgalanmayı bahane eden SEPAŞ artık belli bir miktar kullanım üzerinde tüketimi olmayan abonelerine indirim yapmayacak. Kocaeli, Bolu, Düzce ve Sakarya’da elektrik dağıtım işini SEPAŞ yapıyor. Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş.’nin (TEDAŞ) özelleştirilmesinin ardından işi alan SEPAŞ uzun süredir belli bir kullanımın üzerinde olan abonelerine indirim yapıyordu. Kullanıcılarıyla indirim sözleşmesi imzalayan SEPAŞ önceki gün bu sözleşmelerin tamamını tek taraflı olarak feshetti. Sözleşmeleri sona erdiren SEPAŞ Döviz piyasalarındaki dalgalanmayı bahane olarak öne sürdü. SEPAŞ’ın abonelerine gönderdiği metin şöyle;



