Yazıyı Meryem Coşkunca’nın sesinden dinlemek için videoyu çalıştırın...







Şu son haftalarda herkes dolar şu kadar arttı. Euro bu kadar arttı. Altın şu kadar oldu? Banka faizleri şu kadar, Merkez bankası ekonomiyi dengelemek için ne yapacak? Dövizi olan bozdursun, Döviz ile bir şey satılıp alınmasın deyip duruyor. Bence bunların hepsi boş, bir gerçek var Ülke olarak fakirleştik kim yaptı, ne oldu? Pek fazla beni ilgilendirmiyor.

Ancak öyle bir zaman geliyor ki, baktığınızda her şey ekonomiye dayanıyor. Mesela bu yaşadığımız ekonomik dengesizliklerden en çok etkilenen kesimlerden biri engellenenler oldu. Biliyorum şimdi bazıları “niye böyle diyorsun diyecek. “ bu soruyu soranlarda aslında biliyor niye böyle dediği mi? ama anlamak mı istemiyorlar, yoksa kulaklarımı duymuyor, gözlerimi görmüyor anlamadım? Gerçi bizim yazılarımız hem göze hem kulağa hitap ediyor. Anlamamak biraz zor neyse…

Biliyorsunuz engellenen kişiler yani bizler çoğu zaman engelleri aşmak için bazı şeylere ihtiyaç duyarız. Bu kimi zaman bir tekerlekli sandalye, kimi zaman gözlük, kimi zamanda eşitime cihazı, ya da yaşadığımız sorunları giderecek bir ilaç olur. Bu saydığım şeyleri insanların engeline göre çoğaltmak mümkün. Tabi engeller aynı olsa bile herkese aynı cihazları ve ilaçları veremezsiniz. Yani bu cihazların ve ilaçların kişiye özel olması gerekir. En önemlisi de bu konularda üretilen cihazlar ve ilaçlar çoğunlukla yurt dışında üretilir.

Tabi durum böyle olunca ister istemez iş gelir dövize dayanır. Çünkü bu medikal cihazlar ve ihtiyaç duyulan ilaçlar Dolar ve Euro ile satılır. Yani siz istediğiniz kadar döviz kullanmayın deyin. Sağlık ve engeller söz konusuysa gerisi pekte önemli değildir. Bazen de bu ekonomik dengesizlikler nedeniyle sağlık konusunda da krizler yaşanır aynen şu an olduğu gibi amiyane tabirle “filler tepişir olan çimenlere olur” gülmeyin ve kızmayın yaşananları en güzel özetleyen söz bu

Bilmiyorum farkında mısınız? Ülkemizde şu anda biyonik kulak ameliyatları durduruldu. Çünkü hastaneler ile ithalatçı firmalar arasında döviz kurundaki dengesizlikten dolayı bir kriz var. Bu krizi çözmesi gerenlerde susunca olan biyonik kulak ile duyabilecek çocuklarımıza oluyor. Peki, bu biyonik kulak denilen şey nedir? Kısaca anlatmaya çalışayım “ Kohlear implant çok ileri derecede işitme kaybı olan veya hiç işitemeyen kişilerde ses duyusunu sağlayan cerrahi olarak iç kulağa yerleştirilen elektronik aygıttır. Bu aygıta biyonik kulak denir”

Her şey gibi biyonik kulakta duyma problemi yaşayan kişilere ne kadar erken uygulanırsa o kadar iyi sonuç verir. İşte bu anlamda şu anda ülkemizde ameliyatlar durdurulduğu için bir sürü ameliyat bekleyen çocuk hayal kırıklığına uğramış, ne yapacağını bilmez bir vaziyette. Peki, bu konuyu çözmesi gerekenler nerede? Bu çocukların yaşı ilerledikçe bu ameliyatın başarı düzeyi düşüyor. Yani bu krizi çözmeyenler aslında çocukların şarkılarını seslerini çalıyorlar.

Bakın anlatmaya çalıştığım olay ile bir kez daha Türkiye’de insana verilen değeri görüyoruz, Başka ülkelerde tekerlekli sandalye, gözlük, eşitime cihazı ve ilaç gibi şeyler artık insanlara ücretsiz verilirken ne yazık ki bizim ilkemizde ilaçlar, cihazlar ve elektronik parçalar yurtdışından geldiği için ameliyatlar durduruluyor. İnsanlar duyma yeteneklerini kazana bilecekken, tamamen sessizliğe bürünmek zorunda kalıyor.

Bence bunların hepsi doğru hamlelerle çözülür. Nasıl mı? “ Bizim işsiz güçsüz gezen bir sürü elektronikçi, kendi alanlarında uzman mühendislerimiz yok mu? Kuralım bir fabrika bu parçaları ve cihazları biz üretelim, dünyaya biz satalım. ” Bakın görün ortada ne ekonomik kriz kalır nede böyle kavgalar. Bizim esas sorunumuz insana değer vermememiz, İnsana gerekli yatırımları yapmamamızdır. Her yaptığımız işte üretmeyi değil günü kurtaralım da ne olursa olsun diye düşünmemizdir!

Evet dediklerim sert olabilir ancak sizde farkındasınız olanların. Eğer bu yazıyı okuyan ve dinleyen etkili ve yetkili kişiler varsa öncelikle Biyonik kulak ameliyatlarındaki sorunu gidersinler. Sonra da medikal cihazları ve ilaçları Türkiye’de üretmek için bir şeyler yapsınlar. Ama ben gerçek üretimden bahsediyorum. Yarısını oradan alıp, yarını buradan alıp birleştirmek üretim değildir. Biz istersek her şeyi sıfırdan yapabiliriz ve ben inanıyorum eğer böyle yaparsak ortada böyle sorunlar kalmaz.

Yazan: Onur Ustaoğlu - Seslendiren: Meryem Coşkunca – Bolu Olay Gündem gazetesi…