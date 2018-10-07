Haber: Ceylan BEYKOZ

Tüm Emekliler Sendikası Bolu Şube Başkanı Lütfiye Özkan, sendika binasında bir basın açıklaması yaptı. Özkan, emeklilerin maaşlarının yaşanılan ekonomik kriz karşısında eridiğine dikkat çekerek emekliler için 5 maddelik talep listesini açıkladı. Özkan, krizi kim yarattıysa faturasını da ödemesi gerektiğini dile getirerek şunları kaydetti:

“Ülkede tüm kesimler, pahalılık ve zamlar altında inim inim inlerken mevcut hükümetin başı ülkede "kriz yok, spekülasyon var" derken, sorunun ne kadar ciddiye alındığını göstermektedir.

Bu krizi, sadece dolar krizi, rahip krizi veya dış güçlerin tezgahı demekle tanımlama ve bu konuda milli dava demekle açıklanamaz.Meselenin özü; Tamamen dış finansmana bağlı, üretimi değil borçlanmayı esas alan, rant'a ve beton'a dayalı, dışa bağımlı bir ekonomik modeldir. Dolayısıyla dış kaynakların eskisi kadar ucuz ve sürekli olmaması nedeniyle bu noktaya gelindi. Asıl sorun, uluslararası konjonktür uygunken, yani döviz ucuzken ve faizler düşükken altına girilen büyük borçlardır.

Bu borç emekçi kesimin borcu değil, aksine borçlanan % l.lik kesimin borcudur ve onlar ödemelidir. Gelirlerin paylaşımında, adalette ve eşit yurttaşlık konusunda ayni gemide bulunmuyoruz ama, nedense kriz ve borç ödeme konusunda aynı gemide olduğumuz ısrarla söylenmekte ve bunun milli mesele olduğu için hep beraber göğüslemek gerektiği vurgulanmaktadır. Emekli ve emekçiler olarak bunlara inanmıyoruz ve bu söylemlere karnımız toktur.

Diğer taraftan, halka kemer sıkma önerileri yapılırken saray ve çevresi ihtişamlı yaşamını her alanda sürdürmekte, yeni vip uçaklar almakta, kokteyllerinde ismini dahi bilmediğimiz Ejder meyveleriyle partiler düzen lemekte, tüm kamu kaynaklarının toplandığı Varlık Fon'una Cumhurbaşkanı kendince atanmakta, yardımcılığına da damadı getirilmektedir. Böyle bir uygulamanın bırakın demokratik ülkelerde olmasını, Afrika ülkelerinde bile yoktur. Tasarruf yapılacaksa önce devletin Kanal İstanbul gibi yatırımlarından vazgeçmesi gerekmektedir.

Saray, burası Türkiye'dir deyip AVM.lerin kiralarını TL.ye çevirmesini isterken, yabacı firmalarla köprü, hava alanı, Şehir Hastaneleri vb. büyük yatırımlar garanti kotasıyla döviz üzerinden olduğu halde, yabancı firmalara bu konuda en ufak bir uyarı bile yapılmamaktadır. Gece yarısı kamu bankalarının döviz kurunu düşürüp dövizlerin kimlere ve ne kadar satıldığı konusunda herhangibir açıklama bugüne kadar yapılamadı. Ayrıca bu kriz döneminde milyon seviyesinde hangi firma ve kişiler döviz almış, açıklanması gereken karanlık noktalardır.

24 Haziran seçimlerinden sonra tek adam yönetimi hayatın her alanına müdahale etmekte ve AKP kadroları ve dinci cemaatler, kamu kurum ve kuruluşlarını savaş ganimetiymiş gibi parsellemekte, kamu taşınmazlarını * kamu yararına" dernek- vakıflardır bahanesiyle 49 yıllığına kiraya vermektedirler.Özellikle Milli Eğitim Bakanlığında, eğitim tamamen bu cemaatlere bırakılmış durumdadır. Sırf öğrenciler İmam Hatiplere kaydolsun diye olmadık yöntem ve numaralar çevirmektedirler.

Yılbaşından bu yana TL.nin dolar karşısındaki kaybı % 61 avanndaöır, yıl sonuna kadar nerede duracağı da belli değildir. Şu anda resmi enflasyon % 24 civarındadır, ama mutfaktaki enflasyon % 40-50 civarındadır, ücretlerimiz günden güne erimektedir.Ağustos 2018 itibariyle; Açlık sınırı 1.812 TL Yoksulluk sınırı 6.050 TL Tek kişinin geçimi için 2.225 TL. gerekmektedir. Bu tabloda da görüleceği gibi 13 milyon 3oo bin emeklinin tamamına yakını ve asgari ücret alanların tamamı

açlık sınırının altındadır. Bu şartlar altında yaşamını ikame etmeye çalışan insanlar sorunların altında ezilmekte ve çareyi kendini yakmakta ve intihar etmektedir. 2017 yılında gerçekleşen intihardan 223'ünün "geçim sıkıntısı" dan kaynaklandığı görülmüştür.İflas eden ve konkordato ilan eden binlerce firma yasaklar nedeniyle açıklama bile yapamamaktadır. Ağustos 2018 de 954 işyeri kapanmıştır, 8 ayda kapanan işyeri sayısı 7.877 dir. Günde ortalama 31 işyeri kapanmaktadır.

Bu şartlar altında, tüm emek ve demokrasi güçlerini krizi yaratanların krizin faturasını emekçilere, ezilenlere ve emeklilere çıkartma girişimlerine ve saldırılarına karşı hızla harekete geçmeye birlikte mücadele yürütmeye, omuz omuza vermeye çağırıyoruz.

Emekliler olarak diyoruz ki;

1- Son 15 yılın en yüksek enflasyonuna karşı eriyen ücretlerdeki fark acilen telafi edilmeli,

2- Vergideki adaletsizlik giderilmeli, partili/yandaş patronların ana parasını ve vergi borcunu sıfırlayan kararlar derhal iptal edilmeli,

3- Ülkedeki OHAL in devamı niteliğinde ve mülki idarecilere verilen yetkiler iptal edilerek, hukuk ve demokrasi tesis edilmeli,

4- Savaş tamtamlarıyla halk uyutularak krizin faturası emekçilere çıkarılmamalı,

5- Saray rejiminin devasa bütçesi, örtülü ödenek, ve kanun dışı kaynak kullanımı derhal durdurulmalıdır.

Tekrar haykırıyoruz bu krizi biz yaratmadık kim yarattıysa o kesim ve gruplar ödesin. “