“Kubilay, gericiliğe karşı savaşın sembolüdür”

Haber: Aysun Beykoz

Eğitimiş Bolu Şube Başkanı ve Birleşik Kamuiş İl Temsilcisi Erkan Korkmaz, 90 yıl önce Menemen’de Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e karşı ayaklanan grubun şehit ettiği Öğretmen Asteğmen Mustafa Fehmi Kubilay ile ilgili açıklamalarda bulundu. Eğitimİş Başkanı Erkan Korkmaz yaşanan olaya dair açıklamasında, “Bugün bizler için hem gururun, hem acının günüdür. 90 yıl önce bugün Menemen'de Cumhuriyet'e ve Atatürk'e karşı ayaklanan yobaz bir grup, Öğretmen Asteğmen Mustafa Fehmi Kubilay'ı, Bekçi Hasan ve Bekçi Şevki'yi katletmiş ve Atatürk'ün başlattığı aydınlanma rüzgarını haince ve acizce kesmeye çalışmışladır. Bu kanlı kalkışma, Cumhuriyet'e karşı yapılan başarısız girişimlerden biri olmakla beraber, katledilen devrim şehitlerimizi ölümsüzleştirmiştir. Cumhuriyet’e ve Atatürk devrimlerine inanmış Mustafa Fehmi Kubilay, bağlı olduğu değerler adına canını hiçe saymış, Cumhuriyet’in korunması uğruna ulusumuzun hiçbir özveriden kaçınmayacağının göstergesi olmuştur. Kubilay, Büyük Önderimiz Atatürk’ün belirttiği gibi ‘Cumhuriyet’in hayatiyetini tazeleyen ve kuvvetlendiren’ bir simge olarak ulusumuzun gönlünde ‘devrim şehidi’ olarak ölümsüzleşmiştir.

Kubilay’ın yeni harflerle eğitime karşı çıkan gericiler tarafından şehit edilmesinin ardından Atatürk yayınladığı taziye mesajında; ‘……Kubilay Bey şehit edilirken, mürtecilerin gösterdiği vahşet karşısında, ahaliden bazılarının onlara alkışla destekte bulunmaları, bütün cumhuriyetçi ve vatanperverler için utanılacak bir hadisedir…’ demiştir” ifadelerini kullandı.

“CUMHURİYET'İ İÇİNE SİNDİREMEYEN BAZI ÇEVRELER…”

“O gün orada alkışlayan zihniyet, maalesef Menemen'den bu yana defalara ama defalarca Cumhuriyet'e, değerlerine ve aydınlarına saldırmaya devam etmiştir” diyen Korkmaz açıklamasının devamında şunları belirtti: “Her dönemde Cumhuriyet’i yıkmayı, toplumumuzun Cumhuriyet döneminde elde ettiği çağdaş kazanımları yok etmeyi amaçlayan oluşumlar ortaya çıkmış, Türkiye, benzer gerici kalkışmaları Çorum’da, Kahramanmaraş’ta, Sivas’ta daha geniş katliamlar halinde defalarca yaşamış; Uğur Mumcu, Bahriye Üçok, Muammer Aksoy, Ahmet Taner Kışlalı, Abdi İpekçi, Turan Dursun gibi nice aydınımız katledilmiştir. Ve bugün hala Cumhuriyet'i içine sindiremeyen bazı çevreler, o alçak alkışların yankısı olarak varlık göstermektedir. Türk alfabesinin kaldırılmasını, Osmanlıca ve Arapça'nın okullarda zorunlu olarak öğretilmesini, kadınların iş hayatından ve toplumsal yaşamdan soyut bir şekilde evlerine hapsolmasını, insanların şeriat kurallarına göre yaşamasının zorunlu hale getirilmesini, karma eğitimin son bulmasını, kısaca Cumhuriyet'in ne kadar kazanımı varsa tersini isteyen bu çağdışı kalabalık, AKP iktidarının gerici politika ve söylemleriyle her zamankinden pervasız hale gelmiştir.”

“KUBİLAY'LARI YAZAN ŞANLI TARİH, BİZİM PUSULAMIZDIR!”

Korkmaz son olarak ise, “Ancak bu gerçeklik bize tek bir şeyi göstermektedir: O alkışlar sürüyorsa, Kubilay'lar da buradadır! Başöğretmen Mustafa Kemal Atatürk'ün eğitim neferlerinin bir araya gelerek oluşturduğu Eğitim-İş olarak, tıpkı devrim şehidimiz Kubilay gibi, her gerici saldırıya karşı ne pahasına olursa olsun göğsümüzü siper etmeye devam edeceğimizin altını çiziyoruz. Hainleri ve onları alkışlayanları değil düştüğü yerde ölümsüzleşen Kubilay'ları yazan şanlı tarih, bizim pusulamızdır!

Cumhuriyet için, Türk Ulusu'nun hak ettiği yönetim ve yaşam şekline kavuşabilmesi için, aydınlık için kendini feda eden Devrim şehidimiz Kubilay’ı ve yoldaşlarını şükranla ve minnetle anıyor, huzurunda saygıyla eğiliyoruz” dedi.