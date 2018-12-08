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    • Kubilay; kadın haklarının önemine değindi

    Bolu Barosu kadın hakları komisyonu başkanı Avukat Fatma Kubilay 5 Aralık Kadın Hakları Günü dolayısıyla bir açıklama yayımladı.

    05 Aralık 2018 Çarşamba 11:57
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    Kubilay; kadın haklarının önemine değindi

    Haber: Aysun Beykoz

    Kubilay yazılı olarak yaptığı açıklamada; 5 Aralık 1934 tarihinde Anayasamızda ve Seçim Kanununda yapılan değişikliklerle Türkiye Cumhuriyeti’nin dünyaya öncülük edecek bir karara imza attığını belirterek; “Türk Kadını Seçme ve Seçilme hakkına sahip olmuştur. Bu nedenle bu tarih “Kadın Hakları Günü” olarak kutlanmaya başlanmıştır. 1935 yılında yapılan seçimlerde 18 kadın parlamentoya girmiştir. Parlamentoda kadınların temsil oranı % 4,5’dur. Buna rağmen Türkiye Cumhuriyeti kadınların temsil oranı ile dünyada ikinci sırada yerini almıştır.

    Cumhuriyetin ilanı ile birlikte kadınlarımız çok önemli siyasi, hukuki ve sosyal haklar elde etmişlerdir. Çağdaş medeniyet seviyesine ulaşmak için kadın ve erkeğin eşit yurttaş olmasının gerekli olduğuna inanan Türkiye Cumhuriyetinin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk sayesinde kadınlarımız birçok gelişmiş ülkeden önce bu haklarını elde etmişlerdir.

    “Kadınlarımızın eşit yurttaş olmadıkları açık”

    Kadın nüfusunun toplam nüfusun yarısını oluşturduğu ülkemizde kadınlarımızın filli olarak “eşit yurttaş “ olmadıkları açıktır. Fırsat eşitliğinin sağlanamaması, kadın istihdamının arttırılmaması, siyasi karar alma mekanizmalarının içinde kadının yeterince yer alamaması, kadının insan hakları ihlaline neden olmaktadır. Nüfusun yarısını oluşturan kadınların karar alma süreçlerine katılamaması, siyasette eşit oranda temsil edilememesi her şey den önce bir demokrasi sorunudur.

    Yaklaşan yerel seçimler öncesinde daha çok kadın belediye başkanları, daha çok kadın muhtarlar çıkararak yönetimlerde yer almak istiyoruz. Mecliste de eşit sayıda yer alarak, ülkemizin yönetiminde var olmak istiyoruz. Türkiye’nin onayladığı Kadınlara Karşı Her Türlü Ayrımcılığın Kaldırılması Sözleşmesi (CEDAW) 4.maddesinde yer alan taahhüdün yerine getirilmesi ve “eşit temsil için özel düzenlemelerin yapılmasını” istiyoruz.

    “Kadınlara en az %40 temsil hakkı istiyoruz”

    Kadının insan haklarının önündeki engellerin kalkması, yasal değişikliklerin yapılması, kadın erkek eşitliğinin sağlayacak toplumsal değişimin sağlanması için Anayasada, Siyasi Partiler ve Seçim Yasalarında, Parti Tüzüklerinde Seçilme Hakkımızı yaşama geçirmek üzere kadınlara en az %40 temsil hakkı getiren değişikliğin gecikmeksizin yapılmasını bekliyoruz. Bolu Barosu Kadın Hakları Komisyonu olarak dün olduğu gibi bugünde çalışmalarımıza ve mücadelemize devam edeceğimizi kamuoyuna saygı ile duyururuz” ifadelerini kullandı.

    Anahtar Kelimeler: Bolu, Barosu, Kadın, Hakları, Komisyonu

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