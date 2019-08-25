Kubilay; “Ölmek istemiyoruz”

Haber: Aysun BEYKOZ

Maalesef Türkiye’nin gündeminde yine kadın cinayetleri var açıklamasında bulunan Bolu Barosu Kadın Hakları Komisyonu Başkanı Avukat Fatma Kubilay şunları söylerdi;

Kırıkkale’de Emine Bulut boşanmış olduğu eşi tarafından bıçaklanarak öldürüldü. Emine Bulut’un “Ölmek İstemiyorum” ve kızının “Anne lütfen ölme” sözleri zihinlerden hiç çıkmayacak. Yıllardır kadınlar evli oldukları veya boşandıkları eşleri tarafından canice katlediliyorlar. Bu konuda Devlet yeterli önlemleri almadığı gibi, hakimler de takım elbise giyen veya pişmanlık dile getiren katiller hakkında çoğu kez iyi hal indirimi uyguluyor.

Kadına yönelik şiddet, bir insan hakları ihlalidir. Türkiye 2011 yılında İstanbul’da imzaladığı 2014 Ağustos ayında yürürlüğe giren “ Kadına Karşı Şiddet ve Aile İçi Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla Mücadeleye Dair Avrupa Konseyi Sözleşmesi-İstanbul Sözleşmesi” gereği kadına yönelik şiddet ve aile içi şiddeti önlemek üzere tüm önlemleri almayı taahhüt etmiştir. Anayasamızın 90. Maddesi uyarınca kanun hükmünde olan İstanbul Sözleşmesi gereğince Devlet kadın cinayetlerini önlemek ve bu cinayetlere son vermek üzere her türlü tedbiri almak ve her tür düzenlemeyi yapmakla yükümlüdür. Bu yükümlülüğün yerine getirmesi için kararlı bir devlet politikası uygulanması gerekir. Sürekli olarak yoksulluk nafakasının mağduriyet yarattığını dillendirenler Kadın cinayetleri konusunda sessiz kalmaktadırlar.

Kadınlar olarak; Yeni adli yılın açılışı ile gündeme getirilecek olan “YARGI REFORM PAKETİ”nde kadın cinayetlerini önleme konusunda bir düzenlemeye yer verilmesini, Kadın Cinayetlerinde haksız tahrik ve iyi hal indirimi yapılmamasını, Şiddeti ve kadın cinayetlerini önlemek için kurumlararası koordinasyonun sağlanmasını İstanbul Sözleşmesi gereği toplumun tüm kesimlerinde okul öncesinden başlayarak EĞİTİM programlarının kararlılıkla uygulamaya başlanmasını, istiyoruz.

Toplumsal Cinsiyet Eşitliğinin sağlanması için gerekli tüm önlemlerin alınmasını bekliyor, toplumumuzu da kadın cinayetleri konusunda duyarlı olmaya ve hep birlikte bu cinayetleri durdurmaya çağırıyoruz.