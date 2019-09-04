Kübra’yı gören var mı?

Haber: C. Kutay AYKAN

1.60-65 boylarında, siyah gözlü, buğday tenli olan 23 yaşındaki Kübra Alpdoğan önceki gece saat 03.00’de ailesinden habersiz şekilde evinden ayrılarak kayıplara karıştı. Aile kızlarını öğleye kadar bekledi ne var ki Kübra evine geri dönmedi. Genç kızın ailesi, kızlarının başına kötü bir şey gelmesinden endişe duyara Bahçelievler Polis Merkezine gelerek, kayıp bildiriminde bulundu. Genç kızı gören duyarlı vatandaşların 155 Polis İmdat hattına arayarak yardımcı olunması istendi. Ailenin ise endişeli bekleyişi sürüyor.

Güncelleme Tarihi: 04 Eylül 2019, 13:58