Kucak dolusu dosya taşıdılar

Haber: Ceylan Beykoz

AK Parti İl Yönetim Kurulu üyelerinden oluşturulan bir ekip tarafından üç aylık çalışma sonucu hazırlanan şikayet dosyaları bugün Bolu Cumhuriyet Başsavcılığına teslim edildi. Göreve geldiğinden bu yana sürekli olarak Bolu ve ülke gündemine, yaptığı açıklamalarla damgasını vuran Belediye Başkanı Tanju Özcan hakkında AK Parti Bolu İl Başkanlığı, tarafından aylarca üzerinde çalışılan şikayet dosyaları Cumhuriyet Başsavcılığına teslim edildi.

AK Parti Bolu İl Başkanı Suat Güner ile Seçim İşleri Başkanı Avukat Fikret Çıracı ve yönetim kurulu üyeleri tarafından CHP’li Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan hakkında başlatılan ve içerisinde yaklaşık 100 suç duyurusunun bulunduğu belgeler hazır hale getirildi. Başkan Güner, Avukat Çıracı ve beraberindeki partililer tarafından son kontrolleri yapılan klasörler dolusu belgeler Bolu Cumhuriyet Başsavcılığına teslim edildi. Çıracı, kucağındaki klasörlerle adliyeye gelerek Başkan Özcan’a yönelik içerisinde bazı ihalelerinde bulunduğu suç duyurusuna ilişkin belge ve evrakları işleme konulması için savcılığa verdi.