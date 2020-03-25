Küçük Beyzanur sağlığına kavuştu

Haber: Ceylan Beykoz

İlimiz Bolu’da Henüz, 4,5 yaşında olan küçük Beyzanur İleri, doğuştan işitme engelli bir ailenin çocuğu olarak dünyaya geldi. Beyza'nın engeli, doğumunun ardından dedesi tarafından sağlık kontrolü için götürüldüğü hastanede anlaşıldı. Bunun üzerine doktorlar İleri ailesine, minik kızın tam olarak sağlığına kavuşabilmesi için koklear implant(biyonik kulak) ameliyatı olması gerektiğini söyledi. Ailenin bir süre maddi yetersizlikler nedeniyle yaptıramadığı ameliyat, Bolu İşitme Engelliler Derneği Başkanı Halil İbrahim Uçar'ın desteğiyle gerçekleştirildi. Küçük Beyzanur, Dışkapı Yıldırım Beyazıt ve Araştırma Hastanesi'nde yapılan başarılı ameliyatla sağlığına kavuştu.

"ŞU ANDA HİÇBİR PROBLEMİ YOK"

Beyzanur gibi işitme engelli olan babası İsmail İleri yaptığı açıklamada, kızının ameliyattan sonraki durumunun iyi olduğunu belirterek, duygularını şöyle dile getirdi: "Beyzanur işitme engelli doğdu. Ameliyat için Ankara'ya gidilmesi gerekti. Ankara'ya gittiğimizde korktuk. Ameliyat belki başarılı olur, belki olmaz. Sürekli Ankara'ya gidiş gelişler oldu. Ameliyat oldu. Tetkik süreçleri hep 1 hafta oldu. Ama şimdi ameliyattan sonra duyuyor. Şu anda hiçbir problemi yok. Özel eğitime gidiyor. Okulda arkadaşları var. Okulda hiçbir problemi yok. Eğitimleri devam ediyor."

İleri, kızının sağlığına kavuşmasında katkıları bulunan Uçar'a teşekkür etti.

"BEYZANUR'UN BUNDAN SONRAKİ YAŞAMI DAHA KOLAY OLACAK"

Dernek Başkanı Uçar da Beyzanur'un sağlık durumununa ilişkin bilgi vererek, İleri'nin doğuştan işitme kaybı olduğundan duyması için sadece cihazın yeterli olmadığını, bu nedenle doktorların koklear implant uygulamasının yapılması gerektiğini söylediğini aktardı.

Maddi imkansızlık çeken İleri ailesinin aynı zamanda ameliyattan korkması nedeniyle de operasyonu yaptırmak istemediklerini dile getiren Uçar, "Aile ameliyatı önce yaptırmak istemedi. Çocuğumuzun başına kötü bir şey gelir diye korktular. Aile ile konuştuk. Eğer duymazsa konuşamayacağını, öğrenme süreçlerinin zor olacağını anlattık. Cihaz takılırsa bundan sonraki yaşamının daha kolay olacağını aileye anlattık. Onlar da hak verdiler ve bu süreci başlattık" diye konuştu.

"YENİ DOĞMUŞ BİR BEBEK GİBİ SESLERİ TEK TEK ÖĞRENMESİ LAZIM"

Uçar, Beyzanur'un eğitim sürecine ilişkin de bilgi vererek, şunları kaydetti: "Ameliyatın ardından Beyzanur'un yeni doğmuş bir bebek gibi sesleri yeniden öğrenmesi gerekiyor. Bunun için de özel eğitim alıyor. Ameliyat çok başarılı geçti. Ankara'ya geliş ve gidişler dışında bir ücret ödemedik. Cihaz takıldı ve çocuğun duyması sağlandı. Beyzanur ilk başta hiçbir sesi anlamıyordu. Aynı yeni doğmuş bir bebek gibi çevresindeki sesleri tek tek öğrenmesi lazım. Bir gürültüden başka hiçbir şey hissetmiyor şu anda. Şimdi özel eğitime gönderiyoruz Beyzanur'u. Orada iki öğretmeni var. Konuşma ve ses eğitimi veriyorlar. Oyunlarla çocuğu hayata hazırlamaya çalışıyorlar. Beyzanur'u biz de yakından takip ediyoruz."