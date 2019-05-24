Küçük çocuğu itfaiye kurtardı

Haber: C. Kutay AYKAN

50. Yıl İlkokulu 2. Sınıf öğrencisi Irak uyruklu Abdurrahman Amin Abidin, okul çıkışı servis beklerken, arkadaşlarıyla oyun oynarken, sırtındaki okul çantasıyla birlikte, korkuluğu olmayan ve yaklaşık 5 metrelik su kanalına düştü. Küçük Iraklı öğrenci sırt çantasının sayesinde ağır darbe almaktan kurtuldu.

Okul çıkışı çocuklarını almaya gelen veliler, Iraklı öğrencinin su kanalına düştüğünü görünce hemen durumu itfaiye ile 112 Sağlık ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ile sağlık ekipleri. 5 metre yüksekliğindeki su kanalına merdiven yerleştirerek, öğrenciyi sedyeye koyarak kanaldan çıkarttı.

Iraklı öğrenci Abidin, sağlık kontrolünden geçirilmek üzere İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi acil servisine kaldırıldı. Sağlık ekipleri, küçük öğrencinin durumunun iyi olduğunu bildirdi. Okul kenarında bulunan 5 metrelik su kanalının çevresinde korkuluk olmamasından dolayı büyük tehlike yarattığını ve bir an önce belediyenin kanal çevresine korkuluk yapılmasını istedi.