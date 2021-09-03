Küçük İllere Kimse Gitmek İstemedi



Haber: Ceylan Beykoz

Milyonlarca üniversite öğrencisi adayının beklediği Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) yerleştirme sonuçları açıklandı. Yerleştirme sonrası tercih edilmeyen bölümler hangileri, hangi bölümler boş kaldı merak edildi. Tercih edilmeyen bölümler hangileri, hangi bölümler boş kaldı? Milyonlarca üniversite öğrencisi adayının beklediği Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) yerleştirme sonuçları açıklandı.

BOŞ KONTENJANLAR DA AÇIKLANDI

Sonuçların açıklanmasıyla birlikte ÖSYM, yerleştirme bilgilerine ilişkin verileri de kamuoyuyla paylaştı. ÖSYM'nin paylaştığı verilerde, hangi üniversitede ne kadar boş kontenjan olduğu da yer aldı.

169 BÖLÜMÜ HİÇBİR ADAY TERCİH ETMEDİ

Devlet üniversiteleri ve vakıf üniversitelerinde çok sayıda bölümün boş kaldığı görülürken, 169 bölümün hiçbir aday tarafından tercih edilmemesi de dikkat çekti. Mühendislik fakültelerindeki boş kontenjanları mimarlık ve fen-edebiyat fakülteleri takip etti. Tercih edilmeyen en çarpıcı bölümlerden biriyse moleküler biyoloji ve genetik oldu.

KÜÇÜK İLLERE KİMSE GİTMEK İSTEMEDİ

Adıyaman, Amasya, Iğdır, Ardahan gibi küçük illerde üniversitelere ilgi gösterilmezken, boş kalan kontenjan sayısı toplamda 195 bin 304 olarak açıklandı.

LİSANS PROGRAMLARINDA 120 BİN 167 BOŞ KONTENJAN

Bu kontenjanın 120 bin 167'sini 4 yıllık lisans programları, 75 bin 137'sini ise 2 yıllık önlisans programları oluşturdu.

Tercih edilmeyen bazı üniversite ve bölümleri şöyle:

• Afyon Kocatepe Üniversitesi, lojistik yönetimi, 40 kontenjan

• Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi, sağlık yönetimi (İÖ), 70 kontenjan

• Amasya Üniversitesi, şehir ve bölge planlama, 50 kontenjan

• Artvin Çoruh Üniversitesi, işletme, 25 kontenjan

• Artvin Çoruh Üniversitesi, peyzaj mimarlığı, 40 kontenjan

• Atatürk Üniversitesi, işletme, 40 kontenjan

• Aydın Adnan Menderes Üniversitesi, iktisat (İÖ), 40 kontenjan

• Balıkesir Üniversitesi, turizm işletmeciliği, 40 kontenjan

• Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi, uluslararası ilişkiler, 40 kontenjan

• Bartın Üniversitesi, rekreasyon (İÖ), 40 kontenjan

• Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi, maliye (İÖ), 50 kontenjan

• Bursa Uludağ Üniversitesi, ekonometri (İÖ), 100 kontenjan

• Çankırı Karatekin Üniversitesi, iktisat, 50 kontenjan

• Erzurum Teknik Üniversitesi, felsefe, 25 kontenjan

• Gaziantep Üniversitesi, iktisat, 40 kontenjan

• Giresun Üniversitesi, gıda teknolojisi, 45 kontenjan

• Hitit Üniversitesi, Antropoloji, 20 kontenjan

• İnönü Üniversitesi, maden mühendisliği, 30 kontenjan

• İzmir Katip Çelebi Üniversitesi, Türk-İslam arkeolojisi, 30 kontenjan

• Karamanoğlu Mehmet Bey Üniversitesi, siyaset bilimi ve uluslararası ilişkiler, 40 kontenjan

• Kütahya Dumlupınar Üniversitesi, sosyoloji (İÖ), 40 kontenjan

• Munzur Üniversitesi, mimarlık, 40 kontenjan

• Muş Alparslan Üniversitesi, moleküler biyoloji ve genetik, 20 kontenjan

• Ondokuz Mayıs Üniversitesi, tarımsal biyoteknoloji, 30 kontenjan

• Sakarya Üniversitesi, çalışma ekonomisi ve endüstri ilişkileri (İÖ), 60 kontenjan

• Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, kimya mühendisliği, 20 kontenjan

• Trakya Üniversitesi, arkeoloji, 30 kontenjan

• Uşak Üniversitesi, rekreasyon, 30 kontenjan

• Yozgat Bozok Üniversitesi, sosyoloji, 70 kontenjan