Küçük işletmelere 25 bin TL’lik kredi imkanı

Haber: Aysun Beykoz

TOBB nefes kredisinin yürürlüğe girmesinin ardından, TOBB tarafından Hazine ve Maliye Bakanlığı nezdinde yürütülen girişimler doğrultusunda Halkbank'ın Can Suyu paketinden “İşe Devam Desteği - Küçük İşletme Cansuyu Kredisi” ismiyle TSO üyesi şahıs işletmelerinin de faydalanması imkanı sağlandı. TSO Başkanı Türker Ateş, yaptığı açıklamada, Covid-19 ile mücadele sürecinde küçük işletme statüsündeki üyelerinin de Halk Bankası tarafından esnaf paketi olarak hayata geçirilen kredi desteğinden yararlanabilmesi için TOBB nezdinde girişimlerde bulunduklarını ifade ederek, TOBB tarafından Hazine ve Maliye Bakanlığı ile yapılan görüşmeler sonucunda 25 bin TL’lik kredi desteği ve 25 bin TL limitli paraf kart uygulamasının Oda üyesi şahıs firmaları için de yürürlüğe girdiğini dile getirdi.

Ateş, açıklamasının devamında kredinin ayrıntıları ile ilgili bilgiler vererek şunları söyledi: “27.04.2020 tarihi itibariyle TOBB nefes kredisini üyelerimiz için hayata geçirmiştik. Bugün de bizlere ulaşan bilgiler doğrultusunda, TOBB’den Covid-19 salgınıyla mücadele sürecinde finansal döngülerini sağlamakta zorlanan küçük işletmelerimize de omuz verebilme amacıyla talep ettiğimiz küçük işletme cansuyu kredisi uygulamaya alındı. Buna göre, yıllık cirosu 3.000.000 TL’yi aşmayan şahıs işletmesi üyelerimiz, 25 bin TL tutarındaki krediyi % 7.5 faiz oranı, 6 ay ödemesiz olmak üzere toplam 36 ay vade ile kullanabilecek, ayrıca 25 bin TL limitli Paraf Kart alabilecekler. Küçük işletme cansuyu kredisinin şahıs işletmesi üyelerimize hayırlı olmasını diler, hayata geçirilen söz konusu yeni destekten dolayı Hazine ve Maliye Bakanı Sayın Berat Albayrak’a ve TOBB Başkanı Sayın M.Rifat Hisarcıklıoğlu’na teşekkürlerimizi sunarız.”

Küçük işletme cansuyu kredisi başvuruları, Halk Bankası şubeleri veya www.halkbankkobi.com.tr adresinden yapılabilecek.