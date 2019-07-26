Küçük kız ölümden döndü

Haber: Esra Öztürk

Kaza, öğleden sonra Kalıcı Konutlar Mevkii Yaşamkent Mahallesi’nde meydana geldi. Seyir halinde olan Gülay K.’nın kullandığı otomobile, bir anda çalılıkların arkasından çıkan 11 yaşındaki Sümeyye F. bisikletiyle çarptı. Küçük kız çarpmanın şiddetiyle şoka girerken kazayı gören çevre sakinleri hemen sağlık ekiplerine haber verdi. 112 acil yardım ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından tedavisine devam edilmek üzere Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Sümeyye F.’nin durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.