Özel Haber: Kasım ŞAHİN
10 yaşlarında küçük bir kız çocuğunun yağan yağmur altında İzzet Baysal Caddesi üzerinde yağmur sesinin eşliğinde dans etmesi günün konusu haline geldi. Arkadaşıyla birlikte kendini sokağa atan küçük bir kız çocuğunun ayağındaki terlikle dakikalarca yaptığı yağmur dansı ortaya muhteşem bir görselliği çıkarttı.
Dakikalarca süren yağmur yağışı eşliğinde cadde de oradan oraya koşturan ve ıslanmaktan da çekinmeyen küçük kız çocuğunun kim olduğu merak edilirken, Bolulu vatandaşlar gördükleri bu manzara karşısında şaşkınlıklarını gizleyemedi. Bir çok vatandaş ıslanmamak için şemsiyenin altına girerken, yağmur dansı yapan kız çocuğunun bu cesareti ise taktirle karşılandı.
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