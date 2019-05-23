Küçük öğrencilerden muhteşem gösteri

Haber: C. Kutay AYKAN

Program, Bandırma Gemisi’nde geçen 3 günlük yolculuğun anlatımıyla başladı. 19 Mayıs ruhuyla kenetlenen Türk Milleti’nin, Kurtuluş Savaşı süresince yaptığı fedakarlıkların sunumuyla devam edildi. Özellikle İstiklal Madalyalı kayıkçıların şehri İnebolu halkının kahramanlıkları ve denizcilik tarihinin destanlaşan öyküsü Rüsumat gemisinin batırılıp tekrar yüzdürülmesi şiirsel bir anlatımla ele alındı. Atatürk’ün annesi ile olan diyalogları, Türk kadınının, Türk anasının kurtuluş yolundaki mücadelesi şiir diliyle anlatıldı.

Program için hazırlanan Bandırma Gemisi maketi misafirler tarafından çok beğenilirken, pek çok misafir hatıra fotoğrafı çekti. İzleyenlerin zaman zaman duygu dolu anlar yaşadığı gözlenen program tüm öğrencilerin büyük bir coşkuyla seslendirdiği İzmir Marşı ile sona erdi. Küçük öğrencilerin gösterimi veliler tarafından gözyaşları arasında izlenirken, çocuklarımın bu muhteşem gösterisi ayakta alkışlandı.