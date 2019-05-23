Küçük öğrencilerden muhteşem gösteri

Canip Baysal İlkokulu 1-C ve 1- E sınıfları, düzenledikleri şiir dinletisi etkinliğinde BAİBÜ Pembe Salonu’nda bir araya geldiler. Sınıf öğretmenleri Ümit Özşahin ve Hakan Seven tarafından hazırlanan programda 80 minik 100.yıl coşkusunu izleyenleriyle paylaştılar.

Küçük öğrencilerden muhteşem gösteri

Haber: C. Kutay AYKAN

Program, Bandırma Gemisi’nde geçen 3 günlük yolculuğun anlatımıyla başladı. 19 Mayıs ruhuyla kenetlenen Türk Milleti’nin, Kurtuluş Savaşı süresince yaptığı fedakarlıkların sunumuyla devam edildi. Özellikle İstiklal Madalyalı kayıkçıların şehri İnebolu halkının kahramanlıkları ve denizcilik tarihinin destanlaşan öyküsü Rüsumat gemisinin batırılıp tekrar yüzdürülmesi şiirsel bir anlatımla ele alındı. Atatürk’ün annesi ile olan diyalogları, Türk kadınının, Türk anasının  kurtuluş yolundaki mücadelesi şiir diliyle anlatıldı.

Program için hazırlanan Bandırma Gemisi maketi misafirler  tarafından çok beğenilirken, pek çok misafir  hatıra fotoğrafı çekti. İzleyenlerin zaman zaman duygu dolu anlar yaşadığı gözlenen program tüm öğrencilerin büyük bir coşkuyla seslendirdiği İzmir Marşı ile sona erdi. Küçük öğrencilerin gösterimi veliler tarafından gözyaşları arasında izlenirken, çocuklarımın bu muhteşem gösterisi ayakta alkışlandı.

Erdal Tanrıverdi

Erdal Tanrıverdi

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