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13 Nisan 2017 Perşembe
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    • Küçük Salih ölümden döndü

    Alpagut Mahallesinde bulunan evlerinin penceresinden aşağı düşen 5 yaşındaki zihinsel engelli çocuk İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi Acil Servisine kaldırıldı.

    13 Nisan 2017 Perşembe 11:19
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    Küçük Salih ölümden döndü

    Haber; ESRA ÖZTÜRK

    Alpagutbey Mahallesi’nde bulunan evlerinde oynarken açık olan 2. Kat pencereden aşağı düşen İlyas Salih Esen isimli çocuk Köroğlu Devlet Hastanesi acil servisine kaldırıldı. Özel eğitim gören ve 5 yaşında olan İlyas Salih Esen oyun oynarken açık olan pencereden aşağı düştü. Toprak zemine düşen çocuğa ilk müdahaleyi olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptı. Yapılan ilk müdahalenin ardından Köroğlu Devlet Hastanesi acil sevisine kaldırılan çocuğun tedavisi sürüyor.

    Hayati tehlikesi olmadığı açıklanan çocuk müşahede altında tutuluyor. Nasıl gerçekleştiği bilinmeyen olay hakkında polis inceleme başlatırken, yaklaşık 10 metre yükseklikten düşen çocuğun neşeli görüntüleri endişeli ailesine rahat bir nefes aldırdı.

    Anahtar Kelimeler: Alpagut, Mahallesinde, Bulunan, Evlerinin, Penceresinden

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