Küçük Vedat’ın büyük dramı

Haber: Ceylan BEYKOZ

Bolu'da bir fabrikada çalışan Mahmut ile Ayşe Çertel çiftinin ilk çocukları Vedat'a, bebekliğinde bir tür kas hastalığı olan Charcot Marie Tooth (CMT) teşhisi konuldu. Kas hastası olduğu için yürüyemeyen ve hareketi kısıtlı olan Vedat Çertel, uygulanan tedavilere rağmen iyileştirilemedi.

Yaklaşık 2 yıl önce çocuklarının nefes almakta zorlandığını fark eden ailesi, götürdükleri hastanede çocuklarının akciğerinin üst kısmında bir kitle olduğunu öğrendi. Kitle nedeniyle oksijen makinesine bağlı yaşamak zorunda kalan Vedat Çertel, Bolu, İstanbul, Kocaeli ve Ankara'daki çeşitli hastanelere götürüldü, ancak henüz olumlu bir gelişme kaydedilemedi. Baba Mahmut Çertel, çocuğunun emekleme döneminden bu yana bakıma muhtaç olduğunu söyledi.

AMELİYAT RİSKLİ

Çeşitli hastanelere götürdüğü oğlunun tedavisinde devletin tüm imkanları sağladığını anlatan baba Çertel, şöyle konuştu: "Allah devletimizden razı olsun. Benim şu anda tek umudum çocuğumun tedavisinde bana yardımcı olunması. Şu anda akciğerinde kitle olduğu için solunum cihazlarına bağlı durumda. Bunun yanında kas hastalığı var."

Çertel, "Ameliyata şu anda kimse yanaşmıyor. Ameliyat riskli olduğu için kimse yapmak istemiyor. Ameliyat olsa şu anda kullandığımız makinelere gerek kalmayacak. Hiç olmazsa yanımızda oturur. Ben yürüsün koşsun istemiyorum. Konuşsa yanımda otursa o bana yeter" dedi.

"ELEKTRİK KESİNTİLERİ ÇOK BÜYÜK SORUN"

Oğlu makineye bağlı olarak nefes aldığı için elektrik kesintilerinde sorun yaşadıklarını belirten Çertel, "İtfaiyeyi arayarak eve jeneratör getirmek zorunda kalıyorum" diye konuştu. Çertel, oğlunun nefes alması için gerekli makinelerin sürekli çalışması nedeniyle elektrik faturasının da 300-350 lira civarında geldiğini aktararak, bunun kendilerini zorladığını söyledi.