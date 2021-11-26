Küçük yaşta çalışmak zorunda kalıyorlar

Haber: C. Kutay Aykan

Özellikle İzzet Baysal Caddesi üzerinde, para kazanmak ve aile bütçelerine katkı sağlamak için küçük kız çocuklarının mendil satması, ekonominin de ne kadar düşük olduğunun göstergesi oldu. Ne var ki küçük kız çocuklarının dilenir gibi çalışmasına ailelerinde rıza göstermesi, işin bir başka boyutu.

Bu çocukların evlerinde veya arkadaşlarıyla birlikte oyun oynaması gerekirken, caddelerde, halkın yoğun olduğu yerlerde mendil satarak para kazanmaya çalışmasına birçok vatandaş tepki göstererek, “Çocuklar adeta dilenir gibi ellerindeki mendilleri satmaya çalışması çok kötü bir olay. Onların, bu yaşta çalışması değil, arkadaşlarıyla oyun oynaması gerekir. Acıyarak, mendil alıyoruz. Çünkü kendilerini acındırıyorlar. Ekmek parası diyorlar” diyerek, çocukların çalışmamasını istediler.