KÜÇÜK ZAFERLERE İZİN VERİN !

Yazıyı Özge Nur Dilber’in sesinden dinlemek için videoyu çalıştırın...

Merhaba boş sayfam nasılsın? Her zaman olduğu gibi bembeyaz ve çok boş görünüyorsun benim yazmamı bekliyorsun değil mi? Teşekkür ederim ben bomba gibiyim Bu aralar bol bol senin gibi boş sayfaları dolu hale getirme çabası içindeyim. Başarabilirsem yaklaşık bir yıl sonra doldurduğum o sayfalardan yeni bir kitap ortaya çıkarmayı hedefliyorum. Tabi ki o kitapta güzel sesli arkadaşlarımız tarafından seslendirilerek görme yetersizliği olan arkadaşlarımız için sesli hale getirilecek. Hatta kitap çıktıktan sonra belki kitabımız filmde dönüşebilir.

Hedefleri çok mu büyüttüm ne dersin? ama insan bir şeyleri başardıkça daha çok kendine güveniyor. Bu güvenle de adımları daha sağlam atıp daha az hata yapıyor. Galiba işin sırrı olumsuz düşünceleri zihnimizden uzaklaştırmak kendi zaferlerimizi kazanmak, Bu şeye benziyor hani evlenirken kız isteme töreninde gelinler damada ve ailesine kahve yapar. O kahveyi tepside dökmeden götürürler. Damat ya da her hangi biri o anda “dökeceksin Dikkatli ol “ derse yani gelinin aklına olumsuz düşünceler getirirse inanın o kahveler dökülür. Gelinin o kahveleri dökmeden taşıyabilmesi için aklında olumsuz düşünceler olmamalıdır.

Farkındayım farklı bir örnek oldu ve yüzlerde birazcık tebessüm meydana geldi. Ancak başarılar hep olumlu düşünmeyle ve kendi küçük zaferlerimizi kazandığımızda gelir. Mesela şu günlerde karantina nedeniyle herkes evde tabi ki Özel gereksinimli bireylerde evde, “Gerçi yetkililer geçtiğimiz hafta bu arkadaşlarımızın ruh sağlıklarını düşünerek 20 yaş altındaki otizm, ağır mental retardasyon, down sendromu gibi tanısı konulmuş “Özel Gereksinimi” olan çocuk ve gençlerin enfeksiyon yayılımını engelleyecek uygun şartları yerine getirmek, sosyal mesafe kuralına riayet etmek ve maske kullanmak, el temizliği ve hijyene uymak koşulu ile evlerinden çıkmalarına, park ve bahçelerde dolaşmalarına aynı il sınırları içinde araçla seyahat etmelerine izin verildi. Tabi ki birde sokağa çıkarken durumuyla ilgili sağlık raporu ve ebeveyn ya da bakıcı eşliğinde olma zorunluluğu var.”

Bu güzel bir karar oldu ancak yine de çok bir sıkıntı yoksa bu günlerde en güzeli evde kalmak. Tabi bu günlerde tüm aile bireyleri evde olunca, özel gereksinimi olan arkadaşlarımız da eğitimlerine ara verince, evlerde özel gereksinimi olan arkadaşlarımızın kendi yapabilecekleri işleri bile anneleri ya da aile bireyleri onun adına yapmaya başladı.

Bunu yapan aile bireylerinin niyetleri asla kötü değil yardım etmeye çalışıyorlar. Ancak özel gereksinimi olan bir bireyin yapabileceği işleri elinden alıp yaparsan onların küçük zaferlerini kendilerine olan güvenlerini ve başarılarını da elinden almış olursun şu anda bir şok aile bilmeden düşünmeden böyle davranmakta

Birde bu dediğimin başka bir versiyonu var. Aileler özellikle özel gereksinimi olan arkadaşlarımızın anneleri örneğin bir yemek esnasında evladım sen dökersin çorbayı ben içireyim. Yemeği ben yedireyim deyip çocuklarını doyuruyorlar. Hâlbuki özel gereksinimi olan bir bireye ilk öğretilmesi gereken şey kendi kendine yemek yemesidir. Evet, başlangıçta dökecektir ancak döke döke zaman geçtikçe kendine olan güveni artacak dökmemeyi öğrenecektir.

İşte bunlar anlatmaya çalıştığım küçük zaferlerdir ve bu küçük zaferler insanın kendine olan güvenini geliştirir. Daha büyük zaferlerin daha büyük düşüncelerin ve daha büyük başarıların kapısını acar onun için özel gereksinimi olan arkadaşlarımızın yapabileceği işleri kendilerinin yapmasını sağlamak. Yardım etmek değil bir şeyler öğretmeye çalışmak, Hiç bir zaman sen yapamazsın diye. Olumsuz düşüncelerle yaklaşmamak gereklidir.

Bu arada Boş sayfa bakıyorum da artık boş bir sayfa değilsin. Farkında olmadan güzel sohbet oldu gerçi okuyanlara biraz garip gelecek bu sohbetimiz ancak biz boş sayfa ile her hafta böyleyiz. Neyse bu haftalık bu kadar yeter şimdi sen önce bu hafta seslendirmeyi yapacak Özge’nin yanına git. Sonrada gazeteye ve bu yazdıklarımı herkese anlat. Gelecek haftaya görüşürüz…

Yazan: Onur Ustaoğlu – Seslendiren: Özge Nur Dilber – Bolu Olay Gündem Gazetesi…