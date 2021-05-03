Küçükbaş hayvan varlığı rekor kırdı

Haber: Ceylan Beykoz

Tarım ve Orman Bakanlığı tarımsal destekleme ile çiftçilere destek olmaya devam ediyor. Son 18 yılda 320 milyar lira emekçi çiftçilere destek ödemesi yapıldı. 2020 yılında toplam 22 milyar lira, desteklemenin tamamıüreticilerin hesaplarına yatırıldı. Bu yıl ise üreticilerin hesaplarına tarımsal destekleme için 24 milyar lira yatırmak hedefleniyor.

Tarım ve Orman Bakanlığı’nın verilerine göre; Büyükbaş hayvan varlığını yüzde 83 artışla 18,2 milyon başa çıkarak cumhuriyet tarihinin en yüksek değerine ulaştığı ve Büyükbaş hayvan varlığında Avrupa 2.si olarak kayıtlara geçtiği açıklandı. Küçükbaş hayvan varlığı yüzde 69,3 artış ile 54,1 milyona ulaşarak, küçükbaş hayvan varlığında Avrupa da birinci sıraya yükseldiğinin bilgisi verildi.

Öte yandan bitkisel üretimin126 milyon tona ulaşarakcumhuriyet tarihininüretim rekoru kırıldı.