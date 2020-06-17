Küçükberk Mahallesinde “TİLKİ” paniği

Haber: C. Kutay Aykan

Yaklaşık bir ay önce doğal ortamdan yiyecek bulmak için Bolu’ya inen hamile bir tilki, Küçükberk Mahallesinde bir vatandaşın odunluğunda iki tane yavru tilki dünyaya getirdi. Ne var ki doğal ortama dönmeyen tilki, odunluğu kendisine mesken tuttu ve yavrularına burada bakmaya başladı.

Yavru tilkilerin odunluktan dışarıya çıktığını gören vatandaşlar, panik yaşadılar. Daha sonra anne tilkinin ise çevre evlerin kümeslerinde bulunan tavukları yemeğe başlamışıyla panik iyice arttı. Mahallede oturan bir vatandaş anne tilkinin fotoğrafını çekmeyi başarırken, gece geç vakitleri anne tilki ile yavrularının dışarıya çıktığı iddia edildi.

Sabah erken saatlerinde işlerine gitmek üzere evlerinden çıkan vatandaşların da anne tilki ile yavrularını gördüklerini ve korktuklarını söylerlerken, mahalleye gelen itfaiye ekipleri odunluk içerisinde arama yapmalarına rağmen, yavru tilkilere ulaşamadılar. Küçük çocuklar ise tilki korkusundan sokağa çakmaya korktuklarını söylediler.