Türkiye Gençlik Vakfı Gerede Temsilciliği öncülüğünde ilçedeki Sivil Toplum Kuruluşları bir araya gelerek Amerika Başkanı Trump tarafından mukaddes kentimiz Kudüs’ün siyonist İsrail’e başkent olması yönünde yaptığı açıklamaya karşılık ülke genelinde olduğu gibi ilçede de basın açıklaması ve yürüyüş ile tepki gösterildi.

Yüzlerce vatandaşın katıldığı protestoda basın açıklaması yapan İmam-Hatip Gönüllüleri Derneği Başkanı İsmail Yerlikaya İslam devletleri liderlerine seslenerek, “Daha neyi bekliyorsunuz? Daha ne kadar kendi kardeşinize, ümmetin meselelerine sağır, dilsiz kalacak görmezden geleceksiniz?” diye tepki gösterdi. Açıklamanın ardından, İlçe Müftüsü Abdurrahman Şenoğlu tarafından dua edilerek İlçe Kaymakamı Cengiz Ünsal, Belediye Başkanı Mustafa Allar, siyasi parti başkanları, idari ve mülki amirler eşliğinde, çoğunluğunu gençlerin oluşturduğu protesto yürüyüşüne geçildi.

Yürüyüşün ardından bir açıklama yapan Gerede Belediye Başkanı Mustafa Allar, “Burada ilçemizdeki Sivil Toplum Kuruluşlarını birlik ve beraberlik içinde görmekten dolayı çok mutluyum. Kudüs özgür değilse dünya tutsaktır. Bugün buradaki kalabalık bunu göstermiştir. Siyonist İsrail ve Trump rüya görüyor. Müslüman âlemi kutsal kentimiz Kudüs’ten vazgeçmez. Kudüs bizim namusumuzdur” diyerek organizasyonu düzenleyen gençlere ve büyük bir dayanışma örneği gösteren STK Başkanlarına teşekkür etti.