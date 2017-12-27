HABER:Ceylan Beykoz

D-100 Karayolu'nun Bolu kesiminde elinde Filistin bayrağıyla yürüyen Koç, sis ve soğuk havaya rağmen Ankara yönüne yürüyüşünü sürdürüyor. Yürüyüşe 17 Aralık'ta İstanbul'dan başladığını söyleyen Koç, yürüyüşünün 10. gününde Bolu'ya ulaştığını aktararak, "Yaklaşık 5 ya da 6 gün sonra Ankara'ya ulaşmayı düşünüyorum. Ankara'dan sonra Hatay'a doğru yürümeye devam edeceğim. Benim gücüm Hatay'a kadar yetiyor. Oradan da güvenilir bir yol ya da güzergah bulabilirsem Kudüs'e kadar gideceğim. Şu an için önceliğim Türkiye sınırlarını tamamlamak" diye konuştu.

Koç, yürüyüşünün toplam iki ay süreceğini aktararak, "Kudüs'te yıllardır zulüm var. Kudüs için herkes kendi çapında bir şey yapıyor. Ben de bir Müslüman, bir insan olarak, bireysel olarak ne yapabilirim diye kendime sordum ve bulduğum cevaplardan biri de buydu. Elimden gelen bu. Bunu yapabileceğime inandım ve şu anda amacımı gerçekleştiriyorum" ifadelerini kullandı.