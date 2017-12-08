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08 Aralık 2017 Cuma
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    • Kudüs için yüzlerce kişi yürüdü

    Bolu Sivil İrade Platformu önderliğinde bir araya gelen siyasi partiler ve sivil toplum kuruluşları, Amerika’nın geçtiğimiz gün yaptığı Kudüs açıklamasını protesto etti. Kalabalık, Cuma namazı sonrası yaptığı yürüyüşte sokakları tekbir sesleri ile inletti.

    08 Aralık 2017 Cuma 13:55
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    Kudüs için yüzlerce kişi yürüdü

    Haber: Semih BAYKAL

    Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump’ın geçtiğimiz günlerde yaptığı ‘Kudüs’ü İsrail’in başkenti olarak tanıdık’ açıklaması sonrası tepkiler gelmeye devam ediyor. Dünya’nın dört bir yanından bu sözlere protesto gerçekleşirken, bir benzeri de ilimizde yapıldı. Bolu Sivil İrade Platformu’nun önderliğinde toplanan sivil toplum kuruluşları, siyasi parti teşkilatları ve vatandaşlar, Trump’ın bu sözleri sonrası yürüyüş düzenledi. Cuma namazı sonrası yüzlerce kişi İzzet Baysal Caddesi’nde toplandı. Kalabalık adına basın açıklaması yapan Memur Sen İl Temsilcisi Ahmet Koçak; “Bugün coğrafya, Kudüs, Ümmet bir başka üşüyor. Balkanlardan, Kafkaslardan, Türk İslamlardan ve Anadolu’dan yürekler üşüyor. Çünkü Hz. Resul’ün Miraç’ın merkezi Kudüs, Siyonistlerin ve emperyalistlerin hedefinde. Üşüyen  yüreklerimize bütün ümmet olarak güç vermek için ve biz tüm dünyaya şunu haykırmak için toplandık; Ey ABD, ey İsrail, ey siyonizim şunu iyi bilin ve kafanıza iyi sokun Komutanı Muhammed olan bir ümmet, ordu yenilmez ve asla yenilmeyecektir. İnsanlık tarihinin en kanlı dönemlerinin yaşandığı bir zaman dilimindeyiz. Şiddeti daha derinleştirerek kanlı iktidarlarını sürdürmek isteyen bir zihniyet Kudüs üzerinden yeni bir hamle yapmaya hazırlanıyor. Kudüs’ü işgal eden İsrail ve destek veren ABD’nin hedefi de bellidir. Kudüs insanlığın ortak mirası, özgürlük Kudüs’ün hakkı iradesini yansıtmak için meydanlardayız” dedi.  Koçak’ın yaptığı basın açıklaması sonrası cadde üzerinde toplanana kalabalık elinde Türk ve Filistin’in bayrakları ile Kadı Camii’nden, Kardelen Meydanı’na kadar yürüyüş gerçekleştirdi. Yürüyüşte, ‘Katil İsrail Filistin’den Defol’ sloganları atılırken, cadde tekbir sesleri ile inledi.

     

     

    Anahtar Kelimeler: Bolu, Sivil, İrade, Platformu, önderliğinde

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