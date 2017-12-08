Haber: Semih Baykal

Kudüs’ün İsrail başkenti olarak tanınmasınaŞimdiye kadar hiçbir ABD başkanı buna cesaret edememişti, zira böyle bir işe kalkışmak ateşle oynamaktır diyen Çetinkaya; “ Bilindiği gibi ABD BaşkanıTrump dünyanın karşı çıkmasına aldırmadan Kudüs'ü İsrail'in Başkenti ilan etti. Şimdiye kadar hiçbir ABD başkanı buna cesaret edememişti. Zira böyle bir işe kalkışmak ateşle oynamak, İslam Dünyasının aşırı tepkisine maruz kalmak demektir. Zira Kudüs İslam Dünyası'nın onurudur, şerefidir. İlk Kıblesidir. Tarih boyunca bu davasından asla vazgeçmemiştir. Kudüs bir İslam şehridir. Kıyamete kadar da böyle kalacaktır. Tarih bunun örnekleriyle doludur.Böyle bir kararın bu günlerde verilmesi tesadüf değildir. Zira İslam Alemi kargaşa içinde, Müslümanlar birbirine düşmüş durumda. Bundan da en çok istifade eden İsrail'dir. İslam ülkeleri birbirleriyle ve kendi iç problemleri ile boğuşurken, İsrail adım adım Arz-ı Mev'udyani Büyük İsrail hedefine yürüyor. Büyük İsrail'in sınırları Fırat ve Nil arasıdır. Bu durum onların bayrağında sembolize edilmiştir. Maalesef bu topraklar içinde Türkiye'mizin Güneydoğusu da bulunmaktadır.Bugün İslam Dünyasının içinde bulunduğu duruma bakıp kimse ellerini ovuşturmasın. Bu coğrafya Moğol istilalarını, Haçlı Seferlerini bertaraf etmeyi nasıl başarmışsa, İsrail'in, ABD'nin planlarını da öyle boşa çıkaracak ve tarih çöplüğüne atacaktır” dedi.

“SAADET PARTİSİ 48 YILLIK SİYASİ HAYATINDA HEP BUNU İŞARET ETMİŞTİR”

Açıklamasının devamında Çetinkaya şunları ifade etti; “Biz Saadet Partisi olarak Aziz Milletimize şöyle sesleniyoruz. Bugün Ortadoğu'da ve Türkiye'mizin Güneydoğu'sunda yaşanan olayların temelinde Siyonizmin bu planı yatmaktadır. Birtakım etnik ve mezhepsel farklılıklar körüklenerek bölgenin bir çatışma ortamına sürüklenmesi, Büyük İsrail'in kurulabilmesi için etrafının Yumuşak Lokma haline getirilmesi gerekiyor. Gerek Suriye'de, gerek Irak'ta, gerekse Güneydoğu'muzda yaşanan olaylar hep Büyük İsrail hedefi içindir. Bölgede yaşanan olaylarla bunun olgunlaştığını, yani Yumuşak Lokma haline geldiğini zannedip böyle yanlış bir kararı aldılar.Saadet Partisi 48 yıllık siyasi hayatında hep bunu işaret etmiş, Aziz Milletimize hep bu tehlikeyi göstermiştir. Böyle bir tehlikeden kurtulmanın tek yolu İslam Birliği'dir. Başka hiçbir yol bizi bu tehlikeden kurtarmaz. Zira emperyalist güçler hiçbir zaman bu hedefinden şaşmamıştır” şeklinde konuştu.

YENİ KAPI’DA BÜYK KUDÜS MİTİNGİ YAPILACAK

Son olarak Çetinkaya, 10 Aralık Pazar günü Büyük Kudüs Mitingi’nin gerçekleşeceğini söyleyerek; “Bu münasebetle Saadet Partimiz 10 Aralık Pazar günüİstanbul Yenikapı'da 'BÜYÜK KUDÜS MİTİNGİ' yapma kararı almıştır. Bolu Teşkilatı olarak bu mitinge katılmak için Pazar günü saat 07:30'da Kızılay Meydanı'ndan arabalar kaldıracağız. Tüm halkımız davetlidir” diye söyledi.