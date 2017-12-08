banner133

banner101

08 Aralık 2017 Cuma
  • Sitene Haber Ekle
  • Künye
  • Yazar Kadrosu
  • İletişim
  • Reklam

    • “Kudüs provokasyonuna son verilmelidir”

    Emek Partisi İl Başkanı Ahmet Özkan, ABD Başkanı Donald Trump’ın İsrail’in Başkentinin Kudüs olduğunu açıklamasına yaptığı yazılı basın açıklaması ile sert tepki gösterdi.

    08 Aralık 2017 Cuma 09:18
    Bu haber 29 kez okundu
    “Kudüs provokasyonuna son verilmelidir”
    Haber: Aysun Beykoz

    Emek Partisi İl Başkanı Ahmet Özkan, Bu büyük bir provokasyon girişimidir diyerek şunları söyledi;” ABD Başkanı Donald Trump, 1995 yılında aldıkları “Kudüs’ün İsrail’in Başkenti olduğuna dair karar”ın gereğini yerine getirerek, ABD Büyükelçiliği’ni Kudüs’e taşıyacağını açıkladı. Bu büyük bir provokasyon girişimidir. Ortadoğu Bölgesi’nde yeni çatışmaların başlamasına neden olacaktır. Trump, bu kararı ile böyle bir çatışma sürecini başlatmak istemektedir. Trump, bu kararı ile hem iç politikada kendini güçlendirmeyi hedefliyor; hem de ABD, İsrail, Mısır ve Suudi Arabistan ittifakı ile Ortadoğu’da Rusya ve İran etkinliğine karşı yeni bir süreç başlatmak istiyor. Kudüs’ün Başkent olduğu bir Filistin Devleti mi, yoksa Kudüs’ün Filistin ve İsrail’in başkenti olacağı iki devlet mi konusunda barış sürecinde kararı Filistin Halkı verecektir. Fakat, Barış sürecinin yeniden başlayabilmesi için öncelikle ABD-İsrail provokasyonun sona erdirilmesi, İsrail’in yeni yerleşim yerleri açma politikasına son vermesi, işgal ettiği toprakları terk etmesi ve Filistin’den sürülen Filistinlilerin ülkelerine dönebilmesi gereklidir” dedi.

    “ORTADOĞU’DAN DERHAL ELİNİ ÇEKMELİDİR”

    Açıklamasının devamında ABD’nin ve tüm emperyalist güçlerin Ortadoğu’dan derhal elini çekmesi gerektiğini ifade eden Özkan; “ Ortadoğu’da zaten bir savaş ortamı mevcutken, yeni çatışma konularını gündeme getirmek Ortadoğu ve Dünya halklarının yararına değildir. ABD ve tüm emperyalist güçler Ortadoğu’dan derhal elini çekmelidir. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Hükümet; Trump’ın çıkışını fırsata çevirme peşindedir. İçerideki sıkışmışlığın üstünü örtmekte, ırkçı ve gerici politikasına alet etmektedir. Sorun dinler ve mezhepler sorunu olarak ele alınamaz. Sorunu üreten emperyalistler ve onların işbirlikçilerinin politikalarıdır. Amerikan emperyalizmi ve İsrail Siyonizm’i ile  lafla mücadele edilemez. Açık ve gizli bütün askeri ve ekonomik anlaşmalar başta olmak üzere, bütün ikili anlaşmalar iptal edilmelidir. Bu yapılmadan sonuç alıcı hiçbir adımı atmak mümkün değildir” şeklinde ifade etti.

    “FİLİSTİN HALKINI TÜM GÜCÜMÜZLE DESTEKLİYORUZ”

    Son olarak Özkan; “Emek Partisi olarak, Mazlum Filistin Halkını tüm gücümüzle destekliyoruz.  Bütün işçi ve emekçileri Filistin halkının haklı davasını desteklemeye çığırıyoruz. Provokasyonlara son! İşgale son!

    Yaşasın özgür ve bağımsız Filistin!” şeklinde söyledi.

     

     

    Anahtar Kelimeler: Emek, Partisi, İl, Başkanı, Ahmet

    Bu habere yorum yapan ilk siz olun!

  • Ad Soyad:

  • Yorum:

  •  

    @name x

    • UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. Ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.

    İLGİLİ HABERLER

    YAZARLAR Tümü
  • Onur Ustaoğlu Onur Ustaoğlu HER ŞEYİ GÖRDÜM!
  • Mustafa Cop Mustafa Cop BOLU “ ÖZEL BİREYLER MECLİSİ”KURSUNDAN…
  • Mustafa NAMDAR Mustafa NAMDAR HAFTALARIMIZ
  • Sanem Özge Yücel Sanem Özge Yücel Milletin Teminatı Vergi
  • Nizamettin Yıldırım Nizamettin Yıldırım Bolu’nun Gündemi Başka
  • Levent Ömer BILTIR Levent Ömer BILTIR BOLUSPOR - MERSİN BASKETBOL MAÇI
  • Nihal Eker Nihal Eker SEVGİNİN DİLİ
  • Mustafa Yıldırım Mustafa Yıldırım CİHATÇI RIZA'NIN ALTINLARI
  • Suat Tosun Suat Tosun KENT AĞAÇLARI YALNIZCA PAHALI SÜS MÜDÜR?
  • ÖMER ERU ÖMER ERU MÜLKİYE
  • Aydın Hitit Aydın Hitit HATIRLAMIYORUM
  • Erhan Beykoz Erhan Beykoz 5X5 BOLUSPOR (Analiz)
  • Oral Yılmaz Oral Yılmaz Allah’ından Bulsun!
  • Cevat ÖZSOY Cevat ÖZSOY Mevlid Kandili
  • Gürkan Dura Gürkan Dura UMUTLAR YENİDEN YEŞERDİ
  • Kasım ŞAHİN Kasım ŞAHİN Her takıma böyle bir Hanna lazım
  • Nafiye Ç. Özdemir Nafiye Ç. Özdemir Kendine değer vermek nasıl bir şey?
  • Reşat DEMİREL Reşat DEMİREL Seben’in tarihi araştırılıyor…
  • İsmail Hotakoğlu İsmail Hotakoğlu Kabahat öğretmende mi?
  • Şenda Aksungur Şenda Aksungur 12 kasım deprem yıldönümü KARADERE SUYU ve D-100 YENI GÜZERGAHI
  • İlhami Candemir İlhami Candemir KILAVUZ
  • Fundem Ece Kaykaç Fundem Ece Kaykaç KEKEMELİK
  • RECAYİ ÇAĞLAR RECAYİ ÇAĞLAR “Sn. Cumhurbaşkanım” EHLİYET !!!
  • Tayfun TAYŞİ Tayfun TAYŞİ Ayran İçmeyi Alışkanlık Haline Getirmekte Fayda Var!!!
  • Tekin Aytugar Tekin Aytugar HOCAYI DEĞİŞTİRDİN, KAFAYI NASIL DEĞİŞTİRECEKSİN!!!
  • Eyüp Bektaş Eyüp Bektaş TASMA!
  • Makinist Makinist Biz Alaaddin Yılmaz’ın Ne dostuyuz ne de düşmanı
  • Sevcan BİRGÖREN Sevcan BİRGÖREN SANATA YER AÇIN..
    • SENDE YAZ
    Ziyaretçi Defteri

    Siz de yazmak istemez misiniz?

    GAZETE MANŞETLERİ
    Admatic Scroll 300x250 Ad Code START --> Admatic Scroll 300x250 Ad Code END -->
    EN ÇOK OKUNANLAR
    EN ÇOK YORUMLANANLAR
    BUGÜN
    BU HAFTA
    BU AY
    SAYFALAR
    ARŞİV
    banner82

    YAZILIM: Haber-Sistemi

    2017 © boluolay.com

    banner129