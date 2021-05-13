“Kudüs vatan toprağıdır”

Haber: N. HalidAltundal

İsrail’in Kudüs’te Filistinlilere karşı yaptığı saldırı ve zulüm devam ederken Saadet Partisi İl Başkanı İsa Sayın yazılı bir basın açıklaması yaptı. İl Başkanı Sayın açıklamasında iktidarı eleştirirken ‘hakete geçme zamanıdır’ dedi.

Sayın açıklamasında, “Siyonist İsrail her sene özellikle Ramazan ayındaMescid-i Aksa’ya ve Filistinli kardeşlerimize saldırılar düzenlemektedir. Bu senede mübarek Ramazan ayında adetini bozmamış ve Kudüs’te Müslümanlara karşı saldırılar düzenlemiştir. İşgalci İsrail Arife günü ise, sabahın ilk ışıklarıyla birlikte savaş uçaklarıyla Gazze’ye insanlık dışı saldırılarda bulunarak, haddini ve hududunu bir kez daha fazlasıyla aşmıştır! Çocukları, kadınları, sivilleri ve topyekûn masumları hedef alan bu alçaklığa artık bir son verilmelidir! Zaman, temenni cümleleri kurma değil; bu zulme son vermek ve kınamanın ötesinde sonuç alıcı adımlar atmak için harekete geçme zamanıdır! İlk kıblemize ve tüm kutsal değerlerimize saldıran işgalci ve katil İsrail, şimdi de Ramazan Bayramı’nda kundaktaki bebeklerin dahi kanını dökmek için harekete geçmiştir. Şu iyi bilinmelidir ki, Kudüs bizim vatan toprağımızdır. Kudüs’e yapılan her saldırı aynı zamanda Türkiye’ye yapılmıştır. Bugün Kudüs’e sahip çıkmamak, yarın Diyarbakır’a, Ankara’ya, İstanbul’a sahip çıkmamak demektir” dedi.

“HAREKETE GEÇMEK İÇİN DAHA NEYİ BEKLİYORUZ?”

İsa Sayın ayrıca, “Peki biz, Türkiye ve topyekûn İslam alemi olarak harekete geçmek için daha neyi bekliyoruz? Maalesef iktidardan kınamanın ötesinde hiçbir fiili adım göremiyoruz. Ülkemizde ve İslam dünyasında özellikle Filistin’de yaşanan tüm olumsuzluklara rağmen, daha güzel günlerin ümidi ile tüm İslam aleminin Ramazan Bayramı’nı en kalbi hislerimle kutlar, saygılar sunarım” ifadelerini kullandı.