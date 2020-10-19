Kuduz aşılaması yeniden başlıyor

Kuduz hastalığına karşı yaban hayvanlarına havadan aşılama çalışması yeniden başlıyor. Proje kapsamında yaban hayatı kaynaklı kuduz hastalığının yoğun olarak görüldüğü 225 bin km2 alanda 3 yıl süreyle senede iki defa olmak üzere havadan aşılama çalışması yürütülecek. Proje kapsamında 1. faz 1. kampanya ve 1. faz 2. kampanya aşılama çalışmaları tamamlanmıştı. 2020 yılı 2. faz 1. aşılama kampanyası kapsamında aşı atım işine, 01 Ekim 2020 tarihinden itibaren başlanılması planlanıyor. Belirlenen il ve ilçelerde, proje kapsamında yapılacak çalışmalar ve kuduz hastalığı hakkında vatandaşlarımızın bilgilendirilmesi proje başarısı ve kamu sağlığı açısından önem arz ediyor. Doğal yaşam alanlarına uçakla aşı yemleri atılarak yapılacak olan çalışma özellikle tilkileri kapsıyor. Yaban hayatında tilkilerin çiftlik hayvanları ile irtibatlarının yüksek olması sebebi ile öncelikli olarak aşılanması planlanıyor.

Havadan atılacak aşılar konusunda uyarılarda bulunan Yetkililer, “Vatandaşların, havadan atılan baitler (aşılı yem) bulunduğunda kesinlikle dokunmamaları, özellikle çocukların bu aşılı yemlere dokunmamaları, kapsülün içindeki aşı göze veya ciltteki açık bir yaraya temas ederse, temas noktalarının su ve sabun ile yıkanması ve derhal bir sağlık kuruluşuna müracaat etmesi gerekmektedir. Bu yemler sadece tilkilerde bağışıklık oluşturacak şekilde hazırlanmıştır. Aşı yemlerinin atılmasını takiben bir hafta süresince köpeklerin başıboş bırakılmaması ve aşılı yemlerin köpekler tarafından yenmesi engellenmelidir. Yemlerin vatandaşlar tarafından bahçelerinde bulunması halinde, direkt temastan kaçarak eldiven veya plastik bir torba ile almaları ve imha edilmesi için bir veteriner hekime veya sağlık kuruluşuna götürmeleri gerekmektedir” dediler.