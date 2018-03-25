Haber: BMA

Gerede Belediyesi, kedi ve köpeği olan vatandaşlar tarafından büyük ilgiyle takip edilen ve uygulandığı dönemlerde yoğun katılım sağlanan ücretsiz kuduz aşısını 4 aydan büyük kedi ve köpekler için 29 Mart 2018 Perşembe günü başlayacağını açıkladı.

HAFTA İÇİ HERGÜN 14.00 İLE 16.00 SAATLERİ ARASINDA

Gerede Belediyesi Veteriner Hekimi Hüseyin Bal tarafından konu ile ilgili yapılan açıklamada “Kedi ve Köpek sağlığını doğrudan, toplum sağlığını da dolaylı olarak ilgilendiren bu uygulama 29 Mart 2018 tarihinde başlayacak olup 10 Nisan 2018 tarihine kadar hafta içi hergün 14.00 ile 16.00 saatleri arasında Gerede Belediyesi hizmet binasında gerçekleştirilecek. Ayrıca uygulamanın gerçekleşmesinde Belediyemize aşı teminini sağlayan İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğümüze teşekkür ederim” dedi.

Uygulamaya katılan vatandaşlara ait kedi ve köpeklere uygulama sonunda kimlik kartları Belediye tarafından verilerek hayvanlarının aşılarını takip etmesi noktasında kolaylık sağlanmış olacak.