Haber; Ceylan Beykoz

Büyükbaş hayvanda kuduz tespit edilmesi üzerine 2 köy karantinaya alınmıştı. Karantina ile ilgili Valilikten yapılan açıklamada, kuduz vakasının tespit edilmesinin ardından her iki köyde de gerekli önlemlerin alındığı bildirilmiş köy giriş çıkışlarına “Kuduz risk alanı” levhası asılmıştı. Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü İsmail Taş yaptığı açıklamada, Merkez ilçesi Çamyayla ve Okçular köylerinde kuduz vakası görüldüğünü belirterek, "Köylerin yayla sezonunda hayvanlarını aynı bölgede otlatmaları nedeniyle hastalığın yabani bir hayvan ya da hayvan gurubu tarafından bulaştırıldığı düşünülmekte. Hastalığın son portörlerinden biri olan sığırda çıkmış olup, sığırdan sığıra bir bulaşma söz konusu değildir. Hastalığa karşı en etkili korunma yöntemi aşılamadır. Kuduz hastalığıyla ilgili dezenfeksiyon, karantina, hayvan hareketlerinin kısıtlanması, aşılama gibi idari ile fenni tedbirlerin kesintisiz ve düzenli olarak uygulanıyor. Çamyayla köyünde bulunan kuduza duyarlı hayvan türlerinin tamamı 653 baş sığır, 104 baş koyun-keçi ile 77 adet kedi-köpek aşılanmıştır. Okçular köyünde ise hastalık çıkışı yapılmış olup derhal Ankara Merkez Veteriner Araştırma Enstitüsünden aşı getirtilerek, köyde bulunan kuduz hastalığına duyarlı hayvan türlerine sığır, koyun, keçi, kedi, köpek aşılama çalışması başlatıldı. Yaklaşık olarak 409 Büyükbaş, 60 Küçükbaş ile 50 adet kedi-köpek cinsi hayvanın aşılaması yapıldı. Bölgede periyodik olarak ekiplerimiz kuduz kontrollerinde bulunuyorlar. Şimdilik hiçbir olumsuz durum görünmüyor. Yasal sürenin bitiminde köylerimizdeki karantina hali kaldırılacak” ifadelerini kullandı.

3 Aralık’ta başlayan karantina süresi 5 Mayıs tarihinde son bulacak. Karantina süresince Tarım İl Müdürlüğü ekipleri 10’ar günlük periyodik kontrollerini rutin olarak sürdürüyor. Kontrollerde kuduz mikrobuna rastlanmaması durumunda karantina kaldırılacak.