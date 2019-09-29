Kuduzla mücadele başlatıldı

Haber: Erdal Tanrıverdi

Tarım ve Orman Bakanlığı, kuduz hastalığı ile mücadele programı kapsamında, yabani hayvanların ağız yoluyla aşılanmasını sağlamak için harekete geçti. Bu kapsamda, Türkiye genelinde, yaban hayvanların yaşam alanları olan kırsal ve ormanlık alanlara uçakla köfte şeklinde aşı yemi tabletleri atılmaya başladı. Konuya ilişkin olarak bakanlıktan yapılan açıklamada uçakla yaban hayvanların yaşam alanlarına aşı yemi tabletleri atıldığını belirterek, vatandaşlara uyarılarda bulunuldu. Kırsal alanlarda veya ormanlık alanlarda evcil hayvanları ile yürüyüş yapan vatandaşlar uyarılarak, "Yemlerin dış kısmı köfte şeklindedir. İçinde ise aşı kapsülleri bulunmaktadır. Bu aşı, yaban hayvanlarının ağızları yoluyla vücutlarına girmekte ve tilki ve benzeri hayvanları kuduza karşı korumaktadır. Dolaştığınız kırsal ve ormanlık alanlarda aşı yemi tableti bulursanız kesinlikle dokunmayınız. Aşı yemlerine dokunulursa, yemlerin kokusu değişir ve tilkiler bu yemleri yemezler. Eğer aşı yemleri çok ortalık bir yerdeyse, ona dokunmadan ayağımızla, tilkinin bulabileceği bir yere doğru uzaklaştırmalıyız" denildi.

28 Eylül tarihinin Dünya Kuduz Günü olduğu hatırlatılan açıklamada, "Can dostlarımızın kuduz aşılarını, Tarım ve Orman Bakanlığı İl ve İlçe Müdürlüklerinde yapılmaktadır” bilgisine yer verildi.