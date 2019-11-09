Küfür cinayetine 12 yıl

Haber: C. Kutay AYKAN

Gerede ilçemizde 17.05.2018 tarihinde Yunus Emre Parkı içerisinde Yunus Emre Yıldız ile Sinan Hüseyin Özcan arasında çıkan kavgada, Yunus Emre Yıldız, aldığı bıçak darbeleriyle, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti. Cinayet sonrası tutuklanarak cezaevine konulan Sinan Hüseyin Özcan, adam öldürmek suçundan son kez Bolu 1. Ağır Ceza Mahkemesinde hakim karşısına çıktı. Özcan son savunmasında; “Çok pişmanım. Böyle olmasını istemezdim. Bu olayın asıl müsebbibi maktuldür. Kendisi bana, arkadaşlarımın yanında küfür etmeseydi, ne yapıyorsun lan top ve küpe takmam nedeniyle, sen top değil misin demeseydi, tekrar beni kavgaya çağırmasaydı, bu olaylar hiç olmayacaktı. Bana olay günü muştayla saldırdı. Bıçağı da kendimi korumak adına rast gele salladım. Kesinlikle cani değilim, öldürmek istemedim” dedi.

Bolu 1. Mahkemesi heyeti, 21 yaşındaki Sinan Hüseyin Özcan’ın adam öldürmek suçundan 12 yıl 6 ay hapis cezasına ve tutukluluk halinin devamına karar verdi.