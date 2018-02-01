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01 Şubat 2018 Perşembe
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    • Kül olan evinin yerine çadır kurup kalacak

    Bolu’nun Mudurnu İlçesinde 2 katlı ahşap evde yangın çıktı. Yangında ev tamamen kullanılamaz hale geldi.

    01 Şubat 2018 Perşembe 20:36
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    Kül olan evinin yerine çadır kurup kalacak
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    Haber: Semih Baykal

    İlimiz Mudurnu İlçesine bağlı Çepni köyünde Ahmet Yıldız’a ait 2 katlı ahşap evde nedeni henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı. Evden alevlerin yükseldiğini gören köylüler durumu İtfaiye ekiplerine haber verdi. Bu sırada köylüler itfaiye gelene kadar yangına köy içerisinde bulunan yangın vanaları ile yangına müdahale etti. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri ile Mudurnu Orman İşletme Şefliği arazözleri yangını kısa sürede kontrol altına alarak, diğer evlere sıçramasını engelledi. Yangında ev tamamen kullanılamaz hale geldi.

    “BURADA ÇADIR KURUP YATACAĞIM MALLARIMA BAKMAK İÇİN”

    Evi tamamen yanan Ahmet Yıldız yaptığı açıklamada, sabah uyandıktan sonra hayvanlarına bakmak için evden çıktıklarını söyleyerek, “Eşim ineği sağmaya gitti, ben de koyunlara bakıyordum. Bu esnada eşim dumanı görmüş beni çağırdı. Yangını söndürmek için eve girmek istedim ama alevlerden giremedim. Hiçbir sosyal güvencem yok. Emekliliğim falan da yok. Başka kalacak yerim de yok. Burada çadır kurup yatacağım mallarıma bakmak için” dedi.

    Anahtar Kelimeler: Bolu’nun, Mudurnu, İlçesinde, 2, Katlı

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