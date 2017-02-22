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22 Şubat 2017 Çarşamba
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    • "Kula kulluk etmeyenleri hayır demeye davet ediyoruz"

    Cumhuriyet Kadınları Derneği Bolu Şubesi, İzzet Baysal Caddesi üzeride broşür dağıtıp basın açıklaması yaparak vatandaşları 'Hayır' demeye davet etti. Basın açıklamasında "Kula kulluk etmeyenleri hayır demeye davet ediyoruz" ifadelerine yer verildi.

    22 Şubat 2017 Çarşamba 14:28
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    Haber: Esra ÖZTÜRK

    Cumhuriyet Kadınları Derneği Bolu Şubesi, İzzet Baysal Caddesi'nde üzerinde hayır yazılı broşür dağıtıp, basın açıklamasında bulundu. Cumhuriyet Kadınları Derneği Bolu Şubesi Başkanı Güllü Yaman basın açıklamasında kula kulluk etmeyip hayır oyu vereceklerini duyurarak "Ülkemiz zor ve karanlık günlerden geçiyor. Ülkemiz anayasa değişikliği ile hükümdar yetkisine sahip ama adı Cumhurbaşkanlığı olan, bütün yetkileri elinde bulunduran yurttaşlarımızın kapsama hakkında dahi bilgi verilmeden ve kamusal ortamlarda tartışılmadan, sendikaların, üniversitelerin en önemlisi de halkın görüşü alınmadan referandum süreci ile topluma dayatılmaktadır. Sistem ve rejim değişikliği içeren anayasa paketi 'OHAL' süreci içerisinde referanduma sunulacaktır. Cumhurbaşkanı'nın parti genel başkanı da olabileceği, meclisi fesih etme yetkisi verileceği, bütçe hazırlama, kararname çıkarma, yargının bütün kademelerini, büyük elçileri ve kamu yöneticilerini anayasa değişiklerini. Anayasa paketi sistemi bu hali ile ne cumhurbaşkanlığı ne de başkanlık sistemi olarak adlandırılamaz. Teklif olsa olsa tek adam dikdatörlüğü olarak adlandırılabilir. Bu anayasa değişiklik paketi halkımızın hiçbir sorununa çözüm getiremeyeceği gibi kuvvetler ayrılığını ortadan kaldırarak parlamenter demokratik sistemimizi bitirmektedir ve bu unsurların tamamı ortadan kalkına hür yaşama imkanımız da ortada kalacaktır. Hakların güvence altına alınmadığı bir kuvvetler ayrılığının ortada olmadığı bir toplumda aslında bir anayasa da yoktur. Yaşamakta olduğumuz sorunlara çözüm bulmak yerine, yaşanan çatışmaları daha da alevlendirecektir. Türkiye ekonomik bir krizin eşiğindeyken, tarım, turizm can çekişmekteyken Türk Lirası hızla değer kaybederken, enflasyon tırmanırken, işçiler, aşçılar açlık sınırında çalışmaya zorlanırken, terör ve şiddet her geçen gün artarken ülkemizin ihtiyacı TBMM'nin dağıtılması değil çoğulcu demokrasi temelinde güçlendirilip ülkenin sorunlarına çözüm aramasıdır. Yapılmak istenen demokratikleştirmek için değil rejim değiştirmektir. Ülkeyi ve insanların hak ve özgürlüklerini tek bir kişiye devretmesi demektir. Bu insan dünyanın en demokrat insanı bile olsa bu kadar yetki ve sorumsuzlukla yine dikdatöre dönüşeceği açıktır. Bu parlementer demokratik sistemin ortadan kaldırılması girişimidir. Bu cumhuriyetin kurucu değerlerine saldırıdır. Bu kuvvetler ayrılığının ortadan kaldırılması demektir. Bu sadece yürütme ve yargıyı tek elde toplamaktır. Milli birliğimizi ortadan kaldırarak hem fikri hem duygusal açıdan bizi bölmek demektir. Yurdumuzu ve milletimizin bir tek kişinin iradesine bırakacak, bu düşünceye sessiz kalmıyoruz. Bu ne bir kişinin ne de bir partinin meselesidir. Bu ne iktidar ne muhalefetin meselesidir. Bu çocuklarımızın bizlerin geleceğinin yanında olmaktır. Mesele memleket meselesidir. Bizler Cumhuriyet Kadınları Derneği Bolu Şubesi olarak geleceğimizi, özgürlüğümüzü kazanmak uğruna bu anayasa değişikliğine karşı dimdik 'Hayır' diyerek ayakta duracağız. Ortak mücadelemizi kararlılıkla sürdürmeye devam edeceğiz. Sadece derneğimizi değil tüm halkımızı kula kulluk kabul etmeyenleri eşit, özgür, barışçıl ortamda birlikte yaşamayı isteyen herkesi oyunu 'Hayır' olarak vermeye davet ediyoruz" ifadelerini kullandı.

    CADDEDE İZMİR MARŞI

    Cumhuriyet Kadınları Derneği Bolu Şubesi, caddede yaptığı basın açıklaması ve broşür dağıtımının ardından eğlenceli görüntüler verdiler. Derneğin üyeleri, hep bir ağızdan Gazi Mustafa Kemal Atatürk adına bestelenmiş İzmir Marşı'nı söyleyerek programlarına son verdiler.

    Anahtar Kelimeler: Cumhuriyet, Kadınları, Derneği, Bolu, Şubesi

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