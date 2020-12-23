Kullanılmayan evde yangın

Haber: Ceylan Beykoz

Yangın, sabah 08.30 sıralarında Gerede ilçesi Demirciler Mahallesinde meydana geldi.

Eski Sanayi Sokakta bulunan İ.A.’ya ait boş bir evde yangın çıktı. Evden dumanların çıktığı gören çevredeki vatandaşlar durumu hemen itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine kısa sürede Gerede Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri geldi. Yangın itfaiye ekiplerince kısa sürede söndürülürken evde maddi hasar oluştu. Evin içinde ateşin kim veya kimler tarafından yakıldığı ise tespit edilemedi.