Güvenlik gerekçesiyle Diyarbakır'dan Ankara 7. Ağır Ceza Mahkemesine alınan davanın karar duruşmasına tutuksuz sanık Ertürk ile sanık ve müdahil avukatları katıldı. Sanığın son sözlerinin dinlenmesinin ardından kararını açıklayan mahkeme, Ertürk hakkında, "suç işlemek amacıyla örgüt kurma" suçundan açılan kamu davasının zaman aşımından düşürülmesine hükmetti. Heyet, Ertürk'ün "birden fazla kişiyi öldürme" ve "halkı silahlı isyana teşvik" suçlarından, atılı suçları işlediğine dair şüpheden uzak, kesin ve inandırıcı delil elde edilemediğinden beraatına karar verdi.

DAVANIN GEÇMİŞİ

Diyarbakır'ın Kulp ilçesi Alaca köyündeki kazıda kemikler bulunmuş, DNA testi sonucunda kemiklerin 1993'te gözaltına alındıktan sonra kaybolan 11 köy sakinine ait olduğu kesinleşmişti. İddianamede, sanık Yavuz Ertürk hakkında "kasten adam öldürme" suçundan 11 kez müebbet ile "suç işlemek amacıyla örgüt kurma" ve "halkı silahlı isyana teşvik" suçlarından 25 yıla kadar hapis cezası isteniyordu.