Haber; Esra ÖZTÜRK

Dünyanın ve Türkiye’nin önde gelen turizm profesyonellerini buluşturarak ülkelerin, bölgelerin ve şehirlerin tanıtılmasına önemli katkılar sunan Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı (EMITT) 21’inci kez ziyaretçileriyle buluştu. TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi’nde seyahat tutkunlarıyla, turizm profesyonelleri, acenteler ve birçok tur şirketini bir araya getiren fuarda Bolu standı vatandaşlardan yoğun ilgi gördü. Fuarın üçüncü gününde stantları gezen Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı ilimizin bulunduğu standa özel ilgi gösterdi. Bolu standında bir yandan büyük bir kabak üzerine Akşemseddin’in yüzü işlenirken, bir yandan tahta kaşık yapılması Bakan Avcı’nın beğenisini kazandı. Stantta Bolu’nun doğal güzellikleri ve turistik alanları hakkında bilgi alan Avcı, yöresel lezzetlerden tadarak Bolu hakkında bilgi aldı. Stantta ilde bulunan önemli mekanlardanKartalkaya, Gölcük, Gerede, Abant Gölü gibi birçok yer hakkında bilgiler alan Bakan stant yetkilileri tarafından, Bolu'nun doğal ve tarihi güzelliklerini görmeye davet edildi.