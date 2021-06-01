Kültür Karnavalı projesi tamamlandı

Haber: N. Halid Altundal

Ülkemizin farklı illerinden 10 öğretmenin, birlikte tasarlayıp uygulamaya koyduğu ve sahip olduğumuz zengin kültürün içinde yaşattığı değerleri tanıtmak amacıyla yapılan Kültür Karnavalı e-Twinning Projesi tamamlandı.

İlimizden Kadriyeana Anaokulu Öğretmeni Nursefa Aydın’ın dahil olduğu proje etkinliklerinde yemeklere, türkülere, halk oyunlarına, manilere, masallara, yöresel kıyafetlere, milli değerlere, geleneklere ve doğal güzelliklere yer verilerek bu değerlerin çocuklar tarafından öğrenilmesi hedeflendi. Öğrenci, öğretmen ve veli işbirliğiyle kültürlerarası bir köprü oluşturularak etkinlikler gerçekleştirildi.