Kültür Mahallesi’nde eşini bıçakla yaralamıştı!

Bolu'da eşini darbederek bıçakla yaraladığı öne sürülen şüpheli tutuklandı. İddiaya göre, Orhan A. (32) hakkında uzaklaştırma kararı olmasına rağmen 25 Temmuz'da gece saatlerinde Kültür Mahallesi'nde yaşayan eşi B.A'nın yanına gitti.

Evde çıkan tartışma sonucu eşini darp ederek bıçakla yaralayan Orhan A. kaçtı. Yaralı kadın ise hastaneye kaldırıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amirliği ekipleri, olayla ilgili çalışma başlattı. Ekipler, hakkında uzaklaştırma kararı bulunan Orhan A'yı gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Güncelleme Tarihi: 27 Temmuz 2022, 11:22